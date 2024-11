Un combate para la historia: Jake Paul venció con claridad a Mike Tyson

La leyenda del boxeo cayó ante el influencer en un evento que combinó show y polémica

Jake Paul, influencer devenido en boxeador profesional, se impuso por decisión unánime sobre Mike Tyson, en una pelea que generó expectativas globales pero dejó sabor agridulce en el ring. Con tarjetas finales de 80-72, 79-73 y 79-73, el enfrentamiento tuvo lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, marcando una noche histórica para el deporte.

Un show más allá del ring

Desde el ingreso al cuadrilátero, el evento mostró su carácter espectacular. Mike Tyson, con su clásica pechera negra y una rodillera, evocó su mítica figura de los años 80 y 90. Por su parte, Jake Paul optó por un ingreso extravagante: llegó en un automóvil antiguo acompañado por su hermano Logan Paul y al ritmo de In the Air Tonight, canción que remite a la película The Hangover, en la que aparece Tyson.

La producción del evento, organizada por MVP Promotions y Netflix, destacó por su despliegue cinematográfico. Sin embargo, la pelea en sí no logró cumplir con las altas expectativas.

Tyson: una sombra de su pasado

A sus 58 años y casi dos décadas después de su retiro, Mike Tyson tuvo un inicio prometedor en los primeros dos rounds, intentando conectar golpes contra su oponente, tres décadas menor. Sin embargo, el cansancio y la falta de velocidad fueron evidentes a medida que avanzaban los asaltos. Tyson apenas logró conectar 18 golpes en total, frente a los 59 aciertos de Paul.

El influencer, quien suma ahora 11 victorias como profesional, controló el combate desde la distancia y evitó lanzar golpes que pudieran lastimar de más a la leyenda. “Iron Mike” terminó el combate como un digno rival, pero lejos de la ferocidad que lo caracterizó en su prime.

Polémicas y otros resultados destacados

La velada también incluyó momentos de boxeo de alto nivel. Katie Taylor retuvo su título de campeona indiscutida en la categoría superligera tras vencer a Amanda Serrano por decisión dividida (95-94). Sin embargo, la pelea quedó empañada por un fallo polémico y el abucheo del público.

Además, el estadounidense Mario Barrios mantuvo el título wélter del Consejo Mundial de Boxeo tras empatar con el mexicano Abel Ramos en una pelea llena de acción.

El balance del evento

El espectáculo demostró ser un éxito desde el punto de vista comercial y mediático, aunque en el ring las emociones estuvieron lejos de lo esperado. Mientras Jake Paul refuerza su imagen como showman y boxeador en ascenso, Tyson se despide nuevamente del cuadrilátero con dignidad.

Este combate no solo deja cifras millonarias y controversias, sino también la pregunta: ¿hasta dónde llegará Paul en el boxeo?