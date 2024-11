Cristina en Santiago: "El peronismo siempre sana los desastres económicos"

En un emotivo discurso en Santiago del Estero, Cristina Kirchner defendió el rol del Estado, reafirmó su compromiso con el proyecto político que encabezó y criticó duramente la gestión de Javier Milei. La exmandataria, que fue condenada en la causa Vialidad, dejó claro que no se arrepiente de las decisiones tomadas durante sus gobiernos, como la recuperación del patrimonio nacional y la ampliación de los derechos de los trabajadores. Además, lanzó un fuerte ataque contra el modelo económico propuesto por el gobierno libertario.

"Estoy dispuesta a pagar el castigo"

Con una firmeza contundente, Cristina Kirchner se refirió a la ratificación de su condena en el marco de la causa Vialidad, afirmando que está "dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer". La exjefa de Estado resaltó que no se arrepiente de sus decisiones en el ejercicio del poder, como la recuperación de las AFJP y el pago de la deuda externa, y reiteró que no cambiaría "nada de lo que hice". "No me van a hacer arrepentir de nada", aseguró, en un claro desafío a la persecución judicial que enfrenta.

En su intervención, Cristina también recordó las medidas económicas que llevaron a la desendeudación del país, defendiendo la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza y resaltando la importancia de un Estado presente en la economía. "El peronismo llega siempre para sanar los desastres económicos que hacen en nombre del libre comercio", expresó, subrayando la relevancia del rol del Estado para proteger a los sectores más vulnerables.

Críticas a Milei y la privatización

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la dura crítica al gobierno de Javier Milei y a las privatizaciones que este promueve. Cristina Kirchner recordó la crisis del 2001, cuando "todo estaba privatizado", y advirtió que el regreso de este modelo de libre comercio y privatizaciones sería perjudicial para el pueblo argentino. "El Presidente nos quiere vender el modelo agroexportador y se contradice porque él mismo sostiene que la revolución industrial redujo la pobreza", manifestó, cuestionando la viabilidad del modelo económico propuesto por Milei.

La expresidenta también criticó la devoción de Milei por el empresario Elon Musk, señalando la contradicción de un discurso que promueve la "no intervención del Estado" mientras aplaude la intervención estatal en los negocios de los magnates internacionales. "El Estado tiene que estar en todo lo que es la investigación básica", aseveró, destacando que los avances tecnológicos como el GPS o las pantallas táctiles fueron posibles gracias al apoyo estatal en otros países.

Un llamado a la militancia

En su discurso, Cristina no solo cuestionó al gobierno libertario, sino que también lanzó un llamado a la militancia para recuperar la fuerza del peronismo. "Tenemos que seguir construyendo un Estado que impulse un proyecto de desarrollo económico con valor agregado, innovación y tecnología", destacó, apelando a la unidad y el compromiso de los militantes para defender un proyecto nacional inclusivo.

Además, recordó que el Día de la Militancia es una fecha clave en la historia del peronismo, conmemorando el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972 tras 18 años de proscripción. "El odio del poder dominante fue lo que lo proscribió, lo que lo perseguía", señaló, en una clara referencia a las dificultades que enfrenta su propio proyecto político.

Con el respaldo de la militancia y dirigentes del Partido Justicialista como el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Cristina cerró su discurso agradeciendo el apoyo incondicional de la provincia y reafirmando su compromiso con la causa del pueblo argentino.