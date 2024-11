Mario "Paco" Manrique, secretario adjunto del SMATA, arremetió duramente contra la conducción actual de la CGT al calificarla como un órgano que "representa a la burocracia sindical" y no a los trabajadores ni a la sociedad. Sus declaraciones, efectuadas pocos días después de la renuncia de Pablo Moyano a la central obrera, refuerzan las tensiones internas en el sindicalismo argentino.

“Una conducción burócrata”: el diagnóstico de Manrique sobre la CGT

Manrique, quien renunció a la CGT meses atrás, expresó que la salida de Moyano es una señal de que algunos dirigentes entienden que "la forma del sindicalismo debe ser distinta". El referente de SMATA señaló que no se puede sostener un movimiento obrero que desconozca sus objetivos y no represente los intereses de los trabajadores: “No podemos tener un movimiento obrero donde el pueblo laburante y la sociedad no tienen idea de cuáles son los objetivos que se persiguen o qué banderas se sostienen”.

El sindicalista fue aún más allá al detallar los motivos detrás de su postura crítica. En su opinión, el inmovilismo de la CGT frente a situaciones clave, como el veto a la fórmula jubilatoria, evidencia una falta de reacción contundente frente a políticas que afectan directamente a los trabajadores.

Las tensiones internas crecen tras la renuncia de Pablo Moyano

La salida de Moyano intensificó la división dentro de la CGT, particularmente entre los sectores dialoguistas, liderados por figuras como Héctor Daer y Andrés Rodríguez, y quienes impulsan una postura más combativa frente al gobierno de Javier Milei.

Los aliados de Moyano, incluidos sectores de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), analizan convocar a un paro nacional con movilización para el próximo 5 de diciembre. Sin embargo, esta propuesta enfrenta resistencia de los sectores moderados, quienes consideran que no hay consenso suficiente dentro del movimiento obrero para avanzar en medidas de fuerza.

En este contexto, los dialoguistas, que apuestan al diálogo tripartito con el Gobierno y el sector empresario, intentan evitar que se produzcan nuevas renuncias en la CGT. La estrategia incluye destacar que el Sindicato de Camioneros permanecerá dentro de la central obrera bajo la conducción de otro dirigente elegido por Hugo Moyano, Jorge Taboada, minimizando el impacto político de la salida de Pablo.

Manrique pide un cambio de rumbo en el sindicalismo

El dirigente de SMATA enfatizó la necesidad de unificar ideas entre quienes consideran que el sindicalismo debe enfrentar las políticas de ajuste con más firmeza.

Aunque reconoció que algunas situaciones son inevitables, sostuvo que la actitud pasiva de la CGT actual no es el camino: “Para mí, representa a la burocracia sindical que nos han cuestionado tantos años. Hoy es una conducción burócrata: se reúnen diez personas, hablan en nombre de cientos de sindicatos y van a discutir con un Gobierno que no les cumple en nada”.