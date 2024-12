Wanda Nara sobre Icardi y la China Suárez: “Como mujer, me hizo un quiebre”

Wanda Nara abrió su corazón en una entrevista exclusiva con Susana Giménez, donde habló sobre los momentos más tensos que vive actualmente. Desde las amenazas recibidas hasta su divorcio con Mauro Icardi y el escándalo con la China Suárez, la empresaria y conductora no dejó tema sin tocar.

“Voy a empezar por lo más feo”, dijo Wanda visiblemente sensibilizada. “Cuando vine al living me preguntaste si estaba separada. Mauro estaba en Turquía y yo acá. Tuvimos idas y vueltas, pero siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio”.

El impacto del escándalo con la China Suárez

Ante la mención de Susana sobre la actriz, Wanda confirmó que la situación con la China marcó un antes y un después: “No fue por esa mujer, sino por todo lo que generó en mí. Me hizo replantear mi lugar. Dejé mi trabajo, mi carrera y me dediqué 100% a mis hijos y a acompañar a Mauro. Pero eso me hizo un quiebre”.

Además, expresó: “Yo encontré chats que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. La culpa es 100% del hombre, no de la mujer que se mete en un matrimonio. Pero como familia pagamos un precio muy alto. Mis hijos no entendían por qué todo se rompía de un día para el otro”.

La decisión de divorciarse

Sobre el final de la relación, Wanda confesó: “Él me pidió perdón, tratamos de empezar de nuevo, pero siempre estaba el reproche. Me planté y dije: ‘Quiero ser feliz, mi felicidad es mi trabajo’. Empecé terapia y entendí que había naturalizado cosas que no estaban bien”.

Su vínculo con L-Gante

Wanda también se refirió al romance con L-Gante. “Me conecta con la Wanda de barrio. Me gusta estar con alguien que tenga esos valores. No buscamos formar una familia, simplemente pasarla bien”.

La conductora destacó una anécdota del cantante que la sorprendió: “Un día lo vi dando plata en todos los semáforos. Pensé que lo hacía porque yo estaba ahí, pero luego me di cuenta de que esa era su esencia”.

"El tiempo dirá"

Sobre su futuro, Wanda se mostró tranquila: “Es una persona que hoy está pendiente de mí. No sé qué pasará, pero hoy quiero rodearme de gente con buena esencia. El tiempo dirá”.

Por último, Susana cerró con una frase contundente: “Mauro lo va a tener que aceptar”.