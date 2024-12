Encuentro de Mujeres en Almirante Brown: “Con Milei retrocedemos en derechos de género”

Se realizó un Encuentro de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, con funcionarias municipales y provinciales. En el mismo, se debatió y reflexionó sobre como fortalecer el rol de las Mujeres y Diversidades como Escudo y Red construyendo desde el Estado y la Comunidad. El evento contó con paneles de debate y construcción de propuestas de funcionarias de gobiernos municipales y del propio gobierno provincial.

Participaron de la charla, Cristina Álvarez Rodríguez, Jefa de Asesores del Gobernador, Estela Díaz, Ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia y Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió un mensaje al encuentro en el que destacó que: “Milei erradicó el Ministerio de Mujeres y hoy el único Ministerio de Mujeres y Diversidad que queda en pie en la Argentina está en la provincia de Buenos Aires. Así que la política de género, las discusiones que tienen que ver con la desigualdad, lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con un enfoque transversal de todas las políticas de gobierno, pero con una mirada puesta a la cuestión de género, bueno, sobreviven en la provincia de Buenos Aires gracias a miles y miles de compañeras que hacen el trabajo y nosotros que estamos ahí acompañando.”

En ese sentido, la ministra de Mujeres y Diversidad Estela Díaz remarcó que: “este Ministerio viene de mucha movilización, de mucha fuerza callejera organizada, en estos diálogos se construye la política también. En la Argentina, somos mayoritariamente las mujeres las que no apoyamos al proyecto de Milei.”

Por otra parte, Cristina Álvarez Rodríguez, Jefa de Asesores del Gobernador destacó que: “Hemos logrado bajar en Argentina un 40% el embarazo adolescente. Y hoy sabemos que con el retroceso que implica el Gobierno de Milei, también vamos a retroceder en eso que tanto nos duele. El programa Acompañar para las víctimas de violencia de género, si lo desenchufan, va a implicar que todas las compañeras que sufran violencia de género no van a tener esa ayuda del Estado. Cuando nosotros hablamos del Estado presente, no hablamos de un Estado bobo, un Estado que se repite, un Estado que aunque va mal sigue poniendo plata. No, hablamos de un Estado que sea eficaz, un Estado que llegue donde tiene que llegar, un Estado que sea mejor. Cuando Axel dice más Estado y mejor Estado, está hablando de mejorar todo lo que todavía nos falta.”

Daniel Menéndez, dirigente nacional de Barrios de Pie y subsecretario de Economía Popular de la Provincia, expresó: “es clave seguir fortaleciendo y acompañando la gestión del Gobernador Axel Kicillof y la organización a lo largo y ancho de la Provincia para seguir garantizando derechos al conjunto del pueblo bonaerense. Son más de cuarenta funcionarias las que pudieron interactuar con las ministras y tomar nota para construir propuestas que aborden estas problemáticas.”

El encuentro contó con la organización de Natalia Souto, diputada nacional mandato cumplido e Ivanna Rezzano, concejal de Almirante Brown y asesora del ministerio de Mujeres y Diversidad.