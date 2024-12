Espert donó 30 pañales al Hospital de Escobar y Sujarchuk lo criticó: "Dejá el marketing político y de faltarnos el respeto"

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, realizó una controvertida donación durante su visita al Hospital Dr. Enrique Erill de Escobar. Lo que parecía ser un gesto de apoyo terminó generando polémica, ya que el legislador entregó únicamente 30 pañales para adultos como contribución. Este acto fue calificado de "insignificante" y desató duras críticas del intendente local, Ariel Sujarchuk, quien lo acusó de hacer "marketing político".

Sujarchuk a Espert: "Lo tuyo es poco serio"

El intendente Ariel Sujarchuk, conocido por su postura crítica hacia los dirigentes de La Libertad Avanza, cuestionó la donación desde sus redes sociales. En un mensaje contundente, expresó: "¡Ay, José Luis! Dejá el marketing político y de entregar donaciones insignificantes. ¿Así pensás gobernar la provincia? Lo tuyo es poco serio. Viniste a Escobar a criticar y provocar: revisá tus acciones y dejá de faltarnos el respeto a los bonaerenses".

El alcalde interpretó el gesto de Espert como un intento de ganar visibilidad más que como una acción genuina de ayuda.

La reacción del personal del hospital

Las críticas no solo provinieron del ámbito político. Ariel Folchi, director del hospital, se mostró sorprendido e incrédulo al conocer el contenido de la donación. Según relató: "Consulté con Armando (Sguiglia) sobre las donaciones porque él recorrió, con sus 85 años, todas las instalaciones junto al diputado. Cuando me confirmó que entregaron 30 pañales, no lo podía creer. Insólito".

Por su parte, Armando Sguiglia, presidente de la Cooperadora del Hospital desde hace más de dos décadas, también brindó detalles sobre el hecho. Según explicó, un colaborador de Espert entregó dos pequeñas bolsas durante la visita, pero en ningún momento se especificó que se trataba de la donación. "No sabíamos qué eran, así que las dejamos en una oficina. Cuando terminó la visita y vimos que no se las llevaron, supimos que esa era la donación".

Un gesto que quedó en deuda

La donación de Espert, en lugar de generar un impacto positivo, terminó siendo percibida como insuficiente y carente de seriedad, dejando abierta la discusión sobre la responsabilidad de los dirigentes políticos en sus intervenciones sociales.