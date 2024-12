Marini: "Nunca estuve a favor de las PASO"

El jefe comunal señaló que las elecciones primarias representan un gasto innecesario para el Estado. “La verdad, yo nunca estuve a favor de las PASO”, sostuvo Marini, y agregó: “Son una inversión muy grande que tiene que hacer el Estado y no se justifica porque la gente ya sabe a qué candidatos elegir”.

La postura de Marini se alinea con una corriente de intendentes y dirigentes políticos que consideran innecesarias las PASO en el sistema electoral actual, argumentando que no cumplen con su objetivo de ordenar la representación política.

Sobre la reelección indefinida: “La gente decide”

Marini también opinó sobre la ley que impide la reelección indefinida de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires, norma que ha generado controversia en los últimos años.

“La ley que limita las reelecciones no tiene sentido. Cuando la gente no te quiere votar más, no te vota más. Hay que permitir que la gente pueda elegir”, afirmó el intendente, dejando clara su postura a favor de eliminar esta restricción.

Contexto político y debate provincial

Las declaraciones de Marini llegan en un momento clave, mientras diversos sectores políticos analizan la posibilidad de eliminar las PASO y revisan la normativa sobre los mandatos consecutivos. Estos temas han generado divisiones entre los dirigentes bonaerenses, con opiniones enfrentadas sobre su impacto en la democracia y el sistema político.

Por un lado, quienes defienden las PASO argumentan que fortalecen la representación democrática al garantizar la participación ciudadana en la selección de candidatos. Por otro, sectores como el que integra Marini consideran que estas elecciones representan un costo económico excesivo sin un beneficio tangible.

Respecto a las reelecciones, la normativa actual establece un límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes, lo que ha llevado a algunos jefes comunales a buscar alternativas legales para extender su permanencia en el cargo.