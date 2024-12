Victoria estudiantil: CABA extiende el boleto educativo gratuito

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aprobó este jueves una histórica ley que extiende el boleto educativo gratuito a estudiantes universitarios y terciarios, una demanda que se remonta a décadas atrás, desde la emblemática "Noche de los Lápices". Por mayoría, con 53 votos a favor, cinco abstenciones y un voto en contra, se sancionó esta ley que beneficiará a los alumnos de nivel superior, quienes podrán acceder a 96 viajes gratuitos al mes.

Hasta ahora, el boleto educativo solo cubría a los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario. Con la nueva normativa, se amplía el beneficio a aquellos que cursan en universidades, institutos de educación superior, centros de formación profesional e incluso instituciones de educación especial. Esta ampliación alcanza tanto a establecimientos educativos públicos como privados que cuenten con subsidio estatal completo.

Incremento en los viajes gratuitos

La modificación más relevante es el aumento en la cantidad de viajes disponibles, que pasa de 50 a 96 mensuales, con un máximo de cuatro traslados diarios de lunes a sábado durante los períodos escolares y académicos. Este beneficio se otorgará a los estudiantes que cumplan con ciertos requisitos de residencia y situación económica.

Para poder acceder al nuevo boleto educativo, los beneficiarios deben residir en la Ciudad de Buenos Aires y pertenecer a hogares que sean clasificados como “pobres”, “clase media vulnerable” o “clase media frágil” según la clasificación oficial del Instituto de Estadísticas y Censos porteño. Este beneficio se extiende a estudiantes de diferentes niveles educativos, incluyendo a los de universidades y terciarios.

Los acompañantes también serán beneficiados

Los tutores de estudiantes menores de 12 años que cursen en los niveles obligatorios de la educación también podrán acceder a una tarifa social del 55% en el transporte público, lo que permite a los acompañantes viajar a un precio reducido en la tarjeta SUBE.

La sanción de este proyecto fue acompañada por una movilización estudiantil en las afueras de la Legislatura, liderada por centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante la sesión, se destacó que el aumento en los costos del transporte público había puesto en riesgo la permanencia de muchos estudiantes en el sistema educativo. “Un aumento drástico en el costo del transporte puede significar la deserción de quienes deberían ser los principales beneficiarios de la educación pública”, señaló la diputada Marcela Thourte (UCR-Evolución).

Por su parte, el legislador del oficialismo Sergio Siciliano (Vamos por Más) afirmó que la modificación de la ley reafirma el compromiso del Gobierno porteño con la educación, destacando que la ciudad es pionera en la implementación de políticas para fortalecer el acceso a la educación.

La oposición y sus críticas

La oposición también expresó su postura. Desde La Libertad Avanza (LLA), la diputada Marina Kienast expresó su desacuerdo con la ampliación del beneficio, señalando que no existía un número estimado de estudiantes que se verían beneficiados por la ley. Por su parte, el Frente de Izquierda (FIT) celebró la medida, aunque con críticas. Gabriel Solano destacó que, si bien se trataba de un triunfo del movimiento estudiantil, la ley debía ser más inclusiva. “Hoy se festeja este paso, pero seguimos peleando por un boleto universal para toda la comunidad educativa”, expresó.

El impacto de la nueva ley

La extensión del boleto educativo gratuito es un paso significativo en el reconocimiento de los derechos de los estudiantes de nivel superior en la ciudad. Sin embargo, las críticas apuntan a que la ley aún no es completamente inclusiva, ya que deja fuera a los trabajadores del sector educativo y a estudiantes no residentes en la ciudad. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) celebró la ampliación del beneficio, pero recordó que el sistema educativo debe ser sostenido también por los docentes y trabajadores no docentes que también sufren el impacto de los altos costos de transporte.

El voto afirmativo de la ley que extiende el boleto educativo gratuito para los estudiantes de CABA es un avance en la lucha por la democratización del acceso a la educación. Si bien existen desafíos y aspectos que se deberán revisar, esta sanción marca un hito en el reconocimiento de las necesidades de los estudiantes porteños, quienes finalmente verán un alivio económico para continuar con su formación académica.