Kueider presentó un amparo para anular su destitución

La expulsión de Edgardo Kueider del Senado sigue generando polémica. El exlegislador, detenido en Paraguay por intentar ingresar al país con 200 mil dólares sin declarar, presentó este viernes un amparo en la Cámara Contencioso Administrativa para anular la sesión que lo destituyó. La clave del reclamo radica en que la titular del Senado, Victoria Villarruel, presidió la sesión cuando, según el legislador, no estaba habilitada para hacerlo debido a que en ese momento ejercía funciones en el Poder Ejecutivo, mientras el presidente Javier Milei se encontraba de gira en Europa.

Kueider argumenta que la situación planteó un conflicto de intereses constitucional, ya que Villarruel, al asumir el cargo de presidente en funciones, no cumplía con los requisitos legales para presidir el Senado en ese contexto. Además, el exsenador aseguró que no se cumplió con el reglamento interno de la Cámara Alta, ya que no se conformó una comisión para tratar su expulsión y tampoco se le permitió presentar su defensa, lo que considera una vulneración de su derecho a un juicio justo.

Un movimiento judicial con repercusiones políticas

El pedido de nulidad de Kueider no solo tiene implicancias jurídicas, sino también políticas. Si la Justicia acepta la demanda, el ingreso de Stefanía Cora, quien reemplazaría a Kueider, quedaría suspendido hasta que se resuelva el asunto judicial. Cora, de estrecha relación con Cristina Kirchner, ingresaría a la Cámara Alta en reemplazo de Kueider, lo que podría alterar el equilibrio de poder en el Senado. De hecho, la Casa Rosada está al tanto de esta situación, ya que la expulsión de Kueider ha dejado vacante un escaño que podría ser aprovechado por la oposición para reducir la mayoría oficialista.

Por otro lado, el Ejecutivo argumenta que la expulsión de Kueider fue consecuencia de una serie de irregularidades, entre las que destaca su detención en Paraguay, un hecho que no podría ser ignorado sin una sanción. Además, la misma administración sostiene que la decisión de expulsar al legislador también fue impulsada por el cambio de postura del PRO y el pedido de desafuero de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, lo que habría influido en el desenlace de la votación.

La defensa del oficialismo: ¿Fue la sesión válida?

En defensa de la validez de la sesión, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, sostuvo que la votación fue completamente ajustada al reglamento y a la Constitución Nacional. Según Abdala, la vicepresidenta Villarruel asumió la presidencia del país solo después de ser formalmente notificada por escribano, lo que ocurrió una vez finalizada la deliberación legislativa. Además, señaló que, en caso de que la votación hubiese estado empatada, Villarruel habría tenido que votar, pero al no ser este el caso, no hubo impacto en la decisión final.

Abdala descartó que el Gobierno haya intentado proteger a Kueider, reiterando que la gravedad de los hechos cometidos por el legislador justificaba su expulsión. “El hecho de que Kueider haya sido detenido in fraganti no podía quedar sin sanción”, afirmó el presidente provisional del Senado, quien también explicó que, aunque inicialmente se había considerado una suspensión temporal, finalmente se optó por la expulsión definitiva.

La situación de Kueider y las consecuencias políticas

El exsenador Kueider, originario de Entre Ríos y perteneciente al peronismo pero alineado con los proyectos del Gobierno, sigue siendo un personaje controversial en la política argentina. Su detención en Paraguay, por intentar cruzar la frontera con una suma significativa de dinero sin declarar, fue un hecho que generó un fuerte impacto. Si bien Kueider se encontraba en una situación complicada, había logrado mantener una relación relativamente cercana con el oficialismo, participando activamente en votaciones clave, como la de la Ley Bases.

No obstante, la expulsión de Kueider ha dado un giro a su relación con el Gobierno, ya que se considera que su detención y la falta de transparencia en sus acciones no podían ser ignoradas por la Cámara Alta. La situación de su banca sigue siendo incierta, y el desenlace de la demanda judicial determinará si el exsenador podrá recuperar su lugar en el Senado o si, por el contrario, se ratificará su expulsión.

La opinión de los actores políticos

Desde la Casa Rosada, las autoridades reconocen que el caso Kueider ha generado malestar dentro del oficialismo. Si bien el legislador había demostrado una actitud funcional al Gobierno, su escarceo con la ley ha obligado a tomar medidas drásticas. Aun así, la judicialización del caso podría demorar el reemplazo de Kueider por Cora, lo que podría tener implicancias en la dinámica del Senado.

Por su parte, Abdala, en diálogo con los medios, dejó en claro que la relación con Kueider nunca fue cercana más allá de lo estrictamente legislativo. Según el presidente provisional del Senado, la expulsión fue una consecuencia lógica ante los hechos ocurridos, los cuales no podían quedar impunes.