En el marco de un nuevo Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, el diputado bonaerense de Unión por la Patria (UxP), Gustavo Pulti, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Denominado “Carta Malvinizadora”, propone un conjunto de acciones concretas para enfrentar la ocupación británica, que ya lleva más de 190 años.

En un contexto de creciente preocupación por la falta de avances en la causa Malvinas, Pulti instó a la administración de Javier Milei a dar un paso firme en defensa de la soberanía argentina. “Es un deber que tenemos desde la legislatura bonaerense”, afirmó el diputado, destacando la importancia de recuperar las Islas como un objetivo irrenunciable del pueblo argentino, tal como lo establece la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La Carta Malvinizadora tiene como objetivo movilizar a los tres poderes del Estado para adoptar medidas que fortalezcan la soberanía argentina en el Atlántico Sur. El proyecto subraya la necesidad de derogar leyes y acuerdos que se consideran lesivos para los intereses nacionales, como el Tratado Bilateral de Inversiones de 1992 y los Acuerdos de Madrid I y II.

En su presentación, Pulti dejó claro que este documento no es solo un llamado simbólico, sino una exigencia para que la causa de Malvinas se convierta en una verdadera política de Estado. "Frente a un gobierno que entrega nuestra soberanía, es fundamental una ciudadanía activa que promueva el conocimiento y la conciencia", declaró el legislador, poniendo en evidencia la falta de acción efectiva por parte de las autoridades nacionales.

Fuerte crítica al discurso de Milei

En el acto oficial por el 43° aniversario del desembarco de soldados en Malvinas, el presidente de la Nación brindó un polémico discurso donde, entre otras cosas, dijo que "si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros".

Pulti no tardó en responder públicamente en redes sociales. "Lo del voto con los pies suena raro Milei, pero sobre todo debiera un Presidente argentino tener presente que los isleños no tienen nada que decidir", manifestó el diputado, criticando la postura del presidente sobre la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas. Para Pulti, la soberanía argentina es irrenunciable y no puede depender de los intereses del Reino Unido ni de su propia agenda económica.

Propuestas para una acción soberana

Entre las medidas clave que propone la Carta Malvinizadora, se encuentran la necesidad de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, la educación sobre la causa Malvinas en todos los niveles del sistema educativo y el rechazo a los acuerdos internacionales que favorecen al Reino Unido. Además, la carta reclama la desclasificación de documentos relacionados con el conflicto bélico de 1982 y el cumplimiento de las leyes existentes que favorecen la soberanía argentina.

"Es hora de tomar decisiones", reiteró Pulti, instando a la población argentina a unirse en un esfuerzo colectivo por la recuperación de los territorios usurpados. "La recuperación de estos territorios no es solo una cuestión geopolítica, sino una causa de unidad nacional", enfatizó.

La causa Malvinas como política de Estado

La propuesta de Pulti también destaca el respaldo que ha recibido de diversos sectores de la sociedad. La Carta Malvinizadora ha sido firmada por 900 personas, incluyendo veteranos de la guerra, políticos de distintos sectores, gremialistas y empresarios. Hasta el momento, ha logrado reunir 10.000 adhesiones en todo el país, lo que demuestra el fuerte compromiso popular con la causa.

En un contexto de creciente desaprobación hacia las políticas exteriores que favorecen a potencias extranjeras, la iniciativa de Pulti busca no solo sensibilizar a la ciudadanía, sino también presionar a los gobernantes para que adopten medidas concretas en pos de la soberanía argentina.