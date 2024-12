“Se hizo justicia”: El testimonio de Diego del Río tras la condena a perpetua de su hermano por el parricidio de Vicente López

El juicio por el doble asesinato de José Enrique del Río y Mercedes Alonso en su vivienda de Vicente López llegó a su fin con la condena a prisión perpetua de Martín del Río, hijo de las víctimas. Tras el veredicto, Diego del Río, hermano del condenado, rompió el silencio en varias entrevistas, dejando entrever el profundo dolor y alivio que lo atraviesan.

“Estamos conformes con la sentencia y la pena. Fueron dos años muy difíciles; estas semanas significaron revivir todo el infierno que vivimos durante este tiempo. Sabíamos que Martín era culpable, pero llegar a esta sentencia no fue fácil”, expresó Diego en una entrevista para Telefe Noticias. Además, agradeció el trabajo de fiscales, abogados y el jurado popular, a quienes calificó de haber resuelto un caso complejo lleno de pruebas contundentes.

El hermano del condenado explicó que no tuvo ningún tipo de contacto visual con Martín durante el juicio: “Él no me miró en ningún momento”. Asimismo, Diego mencionó que esperó algún gesto de arrepentimiento de su hermano. “Llegué pensando que en algún momento se iba a quebrar, pero no fue así”.

Martín Del Río fue declarado culpable.

“Perdí a toda mi familia en diez días”

En un tono cargado de emoción, Diego recordó el impacto que tuvo en su vida el descubrir que su propio hermano era el responsable del doble crimen. “Para mí, esto es perder mi historia con ellos. La tristeza que se siente no se puede describir”, expresó con voz entrecortada.

Diego también reveló que intentó comunicarse con Martín a través de cartas. En una de ellas, le escribió: “¿Qué hiciste? ¿Por qué no pediste ayuda?”. Sin embargo, nunca obtuvo una respuesta satisfactoria. “Mi hermano era un chanta, pero esto nunca lo voy a entender. Fue un cúmulo de mentiras que no pudo manejar y terminó tomando esta decisión”, reflexionó.

Cecilia Sánchez, ex esposa de Martín Del Río: "Me humilló como mujer, como mamá, como familia. El daño que hizo es irreparable''.

El impacto sobre la familia y los sobrinos

Diego aseguró que su prioridad ahora es apoyar a sus sobrinos, hijos del condenado. “Es diario el contacto con ellos. Hablé hace un ratito y estamos conformes. No hay nada que festejar, pero al menos se hizo justicia”, manifestó.

Respecto a Nina, la empleada doméstica inicialmente acusada de participar en el crimen, Diego destacó el sufrimiento que ella atravesó debido a las mentiras de su hermano. “Desde el primer momento él empujó la teoría de Nina, pero al final fue una mujer que sufrió muchísimo. Pasó 13 días presa injustamente”.

Diego del Río concluyó que, pese al dolor y la incomprensión, ahora busca enfocarse en reconstruir su vida y la de sus sobrinos. “Hay que seguir adelante, tratando de rearmarnos como familia. Todavía no entiendo por qué llegó a esto, pero seguimos adelante”.