El liderazgo de Cristina Kirchner, en crisis: ausencias que pesan

El acto de asunción de Cristina Fernández de Kirchner en la UMET dejó un mensaje claro: la unidad del peronismo está en crisis. La falta de asistencia de los seis gobernadores peronistas –Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa)– marcó un punto de inflexión. Solo Kicillof envió un saludo a través de redes sociales, mientras que los demás optaron por el silencio.

Estas ausencias no son casuales en la política tradicional peronista, donde la presencia en actos clave suele interpretarse como un gesto de lealtad. En este caso, la falta de apoyo presencial subraya el distanciamiento de los mandatarios hacia la nueva conducción partidaria encabezada por Cristina Kirchner.

Kicillof, el díscolo: ¿un quiebre definitivo?

Entre todas las ausencias, la de Axel Kicillof fue la más resonante. En otros tiempos, hubiese sido impensable que el gobernador bonaerense rechazara una invitación directa de Cristina. Sin embargo, su decisión de priorizar actividades en municipios del interior bonaerense, como Carlos Casares, Pehuajó y Bragado, dejó en evidencia el desgaste del vínculo entre ambos.

El deterioro en su relación no solo es visible en gestos, sino también en los silencios. En el entorno cristinista se percibe con descontento el distanciamiento progresivo de quien hasta hace poco era visto como su sucesor natural. “Desde principios de año viene marcando distancia. Los que están alrededor le llenan la cabeza”, señaló un legislador cercano a la ex presidenta. Sin embargo, voces dentro del círculo íntimo del gobernador afirman que su postura responde a diferencias estratégicas y no a influencias externas.

Quintela, Insfrán y Ziliotto: el rechazo velado

El riojano Ricardo Quintela, apodado “El Gitano”, tampoco asistió al acto. Su relación con Cristina quedó resentida tras el fallo de la jueza María Servini, que anuló las elecciones internas peronistas donde Quintela tenía aspiraciones de liderazgo. A pesar de los intentos de acercamiento de la nueva presidenta del PJ, el gobernador mantuvo su postura distante. Incluso se mostró alineado con Kicillof, a quien considera una figura renovadora en el peronismo.

Por su parte, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde 1995, optó por el mutismo. Según el Instituto Patria, su ausencia fue compensada por la presencia del senador José Mayans, aliado de confianza. Sin embargo, su decisión de no pronunciarse públicamente sobre el liderazgo de Cristina agrega un manto de incertidumbre.

En tanto, Sergio Ziliotto, de La Pampa, evitó involucrarse en las internas. Su enfoque en la gestión provincial y su postura equidistante subrayan su interés en mantenerse al margen de las disputas nacionales. “Para el peronismo de La Pampa, esto no es una cuestión de agenda inmediata”, afirmó.

Las internas que fragmentan al peronismo

El caso de Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo es aún más complejo. La ex presidenta los acusó de alinearse con el gobierno nacional durante debates claves, como la ley de movilidad jubilatoria. Esto terminó de sellar un distanciamiento que parece irreparable.

La situación expone un dilema central: el liderazgo de Cristina ya no tiene el poder de cohesión de antaño. Su capacidad de imponer decisiones se ve debilitada, mientras algunos dirigentes optan por priorizar sus territorios antes que una subordinación absoluta al mando central del PJ.

¿Hacia dónde va el liderazgo de cristina?

El vacío en el acto de asunción no solo golpea su imagen, sino que también plantea interrogantes sobre su influencia futura. ¿Es capaz de reencauzar las relaciones y revitalizar su liderazgo? La historia política de Cristina Kirchner demuestra que sabe adaptarse y negociar, pero el escenario actual parece más fragmentado que nunca.

En un peronismo que se mueve entre la renovación y la resistencia al cambio, su figura sigue siendo central, aunque no necesariamente indiscutida. El desafío está en encontrar el equilibrio entre su rol como referente indiscutible y las demandas de un partido cada vez más heterogéneo.