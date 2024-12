Milito se consagra presidente de Racing: “Dejaré mi vida en este club”

Más de 15.000 socios de Racing se dieron cita en el Cilindro de Avellaneda para elegir al nuevo presidente del club. La jornada electoral fue histórica, no solo por la cantidad de votantes, sino por la importancia de la contienda: Diego Milito, ex futbolista y gran ídolo de la Academia, derrotó al oficialismo encabezado por Víctor Blanco, quien había estado al frente del club durante 11 años.

La victoria de Diego Milito y su promesa a los hinchas

Milito, con su lista Racing Sueña, arrasó en las urnas con un margen de más de 20 puntos. El ex delantero no escondió su emoción tras conocer el resultado: “Esto es un sueño hecho realidad”, expresó entre lágrimas. Con un compromiso absoluto con el club, prometió dejar todo por Racing: “Voy a dejar mi vida en este club”, afirmó.

El equipo que acompañará a Milito en la nueva gestión

El nuevo presidente de Racing estará acompañado por un equipo diverso, con figuras como el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, y Martín Ferré, quien fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández. También destacan nombres como el ex arquero Sebastián Saja, quien se sumará a la Secretaría Técnica, y la ex Leona Delfina Merino, que tomará a su cargo los deportes amateurs del club.

La jornada electoral: un récord histórico de participación

Desde temprano, el clima en Avellaneda fue de verdadera fiesta democrática. Con más de 16.000 socios participando en las elecciones, Racing alcanzó una cifra récord de votantes, casi un 45% del padrón habilitado. En algunas mesas, las filas llegaban hasta diez cuadras, lo que reflejaba la importancia del evento para los hinchas de la Academia.

El conteo de votos y el resultado final

El conteo de votos fue un momento de tensión, pero la victoria de Milito nunca estuvo en duda. Con el 60,08% de los votos (10.267) frente al 39,71% de los sufragios obtenidos por el oficialismo (6.787), el ex futbolista se consagró como el nuevo presidente de Racing. La jornada culminó con el reconocimiento oficial del club, y el ambiente se llenó de festejos de los socios que confiaron en el cambio propuesto por Milito.

Los planes de Diego Milito para Racing

Milito asumirá el cargo en enero de 2024, y ya adelantó algunas de sus ideas para la nueva etapa del club. “No quiero un modelo presidencialista. Necesitamos un equipo de trabajo profesional y un dirigente que guíe la visión estratégica. Vamos a maximizar los ingresos y garantizar el futuro del club”, explicó en sus primeras declaraciones tras la victoria.