Villarruel niega distanciamiento de Milei en medio de críticas internas

En un contexto de tensiones dentro del oficialismo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, salió al cruce de las versiones que indicaban un distanciamiento con el presidente Javier Milei. A través de un mensaje en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Villarruel afirmó que sigue siendo parte del espacio político que gobierna el país desde su fundación y negó cualquier intento de crear un armado político propio.

"No hay lugar para la moderación"

La vicepresidenta utilizó su publicación para hacer frente a los rumores que la vinculaban con una posible facción política dentro del oficialismo. Tras las críticas cruzadas entre la Casa Rosada y el Senado, especialmente por la validez de la sesión en la que se expulsó a Edgardo Kueider, Villarruel reafirmó su lealtad a Milei, quien también fue parte de la oposición durante los años de lucha contra el kirchnerismo.

“Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos solo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo… Pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante”, señaló, destacando la trayectoria conjunta que compartieron desde la oposición hasta la llegada al poder.

En su mensaje, Villarruel también expresó su rechazo a cualquier intento de moderación política dentro del oficialismo, dejando claro que no está interesada en participar en ningún otro "armado político". "No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida", aseguró.

La tensión entre Casa Rosada y Senado

La interna entre el Senado y la Casa Rosada volvió a quedar en evidencia en los últimos días. Mientras Villarruel encabezaba la sesión que votó la expulsión de Kueider, Milei se encontraba de viaje en Italia. El presidente cuestionó la validez de dicha sesión, argumentando que Villarruel debía haber asumido el Poder Ejecutivo durante su ausencia. Esta diferencia avivó los rumores sobre una grieta dentro del gobierno.

A esta controversia se sumó un comunicado del "Partido Moderado", liderado por Walter Eiguren Hernández, que salió en defensa de Villarruel. El partido consideró que las críticas de Milei eran “desproporcionadas” y que existían maniobras de “secundones del gobierno” para generar un clima de división interna.

Un espacio común con Milei

A pesar de las tensiones, Villarruel dejó claro que su compromiso sigue siendo con el proyecto presidencial de Javier Milei. "Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común", concluyó, ratificando su lealtad al proyecto y al presidente.

El posicionamiento de Villarruel llega en un momento crucial, cuando las diferencias internas parecen más marcadas que nunca, pero su mensaje parece ser un intento por calmar las aguas y reafirmar el rumbo compartido con Milei, pese a las disputas dentro del gabinete y el Congreso.