Ianantuony criticó las políticas de ajuste de Milei: "Solo ganan unos pocos vivos, mientras la gente sufre"

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, lanzó duras críticas a las políticas económicas y de ajuste implementadas por el presidente Javier Milei, asegurando que afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

En una reciente declaración, Ianantuony afirmó: “Los vecinos no piden menos Estado, piden más obras, más servicios, más iluminación. Eso lo hace el Estado, no el mercado”. El jefe comunal resaltó la importancia de la participación estatal en áreas claves como la infraestructura y los servicios públicos, argumentando que el mercado no puede sustituir estas responsabilidades.





Desregulación de mercados y sus efectos: "La gente sufre"

El intendente cuestionó particularmente las consecuencias de la desregulación en mercados esenciales, como el de los medicamentos. Según Ianantuony, estas medidas han fomentado un aumento descontrolado de los precios, perjudicando a quienes más necesitan acceso a bienes básicos.

“Cuando desregulás un oligopolio, no hay competencia perfecta. Solo ganan unos pocos vivos que se sientan a fijar precios, mientras la gente sufre”, criticó. Esta postura pone de manifiesto la preocupación de varios intendentes bonaerenses sobre el impacto de las políticas económicas del gobierno de Milei en las comunidades más vulnerables.

Transparencia y eficiencia: el modelo de gestión de Ianantuony

A pesar del contexto económico adverso, Ianantuony destacó los pilares de su administración municipal: la transparencia y la innovación tecnológica. “Queremos demostrar que otra forma de hacer política es posible. La gente demanda una política que rinda cuentas y que construya con honestidad y eficiencia”, declaró.

El intendente reafirmó su compromiso con una gestión orientada a brindar soluciones concretas a los vecinos y a sostener un modelo de gobierno que priorice el bienestar colectivo por encima de los intereses privados.



Críticas al modelo económico de ajuste

Las declaraciones de Ianantuony se suman a una creciente ola de cuestionamientos de dirigentes locales y provinciales hacia las políticas de ajuste del gobierno nacional. En el marco de una inflación elevada y una crisis económica persistente, los jefes comunales advierten sobre los riesgos de desmantelar estructuras estatales que garantizan derechos esenciales.

El intendente de General Alvarado expresó su preocupación por los efectos de las políticas de Javier Milei en la vida cotidiana de los argentinos, resaltando la necesidad de un Estado presente que responda a las demandas sociales.