Paro de trenes: fecha, duración y las líneas más afectadas

El próximo miércoles 18 de diciembre, los trenes de todo el país se verán paralizados debido a un paro de 24 horas anunciado por el sindicato de los trabajadores ferroviarios La Fraternidad. La medida de fuerza, que afectará especialmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tiene como principal reclamo una mejora salarial, en el marco de un contexto de negociaciones que no han logrado llegar a un acuerdo.

¿Qué incluye el paro de trenes del 18 de diciembre?

La protesta, que comenzará a las 00 horas de este miércoles y finalizará a la medianoche, abarcará todo el territorio nacional, aunque las principales complicaciones se concentrarán en las seis líneas ferroviarias de mayor frecuencia: Roca, Mitre, San Martín, Urquiza, Belgrano Sur y Sarmiento. Estas líneas son las que conectan una gran cantidad de localidades y barrios con el AMBA, por lo que el impacto será significativo para miles de usuarios que dependen del servicio a diario.

El paro fue convocado por La Fraternidad, el sindicato que agrupa a la mayor parte de los trabajadores del sector ferroviario, como respuesta a lo que consideran una "dádiva insuficiente" en los aumentos salariales propuestos. Según el comunicado emitido por el gremio, se ha aprobado un ajuste del 1% en noviembre y un 2,5% en diciembre, cifras que el sindicato califica como insuficientes ante el constante aumento de los precios y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

La postura del sindicato La Fraternidad

El paro fue decidido después de que no se alcanzara un acuerdo satisfactorio en las negociaciones salariales entre el gremio y las autoridades del sector. En su comunicado, La Fraternidad señaló que, a pesar de los esfuerzos realizados, el Gobierno y las empresas ferroviarias no han respondido adecuadamente a los reclamos del sector, que enfrenta una pérdida constante de poder adquisitivo debido a la inflación y la falta de ajustes salariales adecuados.

"Los paros en nuestra actividad no son simpáticos. Ni para quienes lo padecen, ni para quienes los llevamos adelante, pero es la única herramienta legal que tenemos los trabajadores cuando no se atienden nuestros reclamos", expresó Omar Maturano, secretario general del sindicato, en el comunicado.

Además, desde La Fraternidad criticaron fuertemente al Gobierno, acusándolo de "violentar los principios democráticos" y de intentar "demonizar las medidas de fuerza" para poner a los usuarios en contra de los trabajadores. En el texto, el gremio señaló que el Ejecutivo está "agitando la lucha de pobres contra pobres", en referencia a la creciente tensión entre los sectores que luchan por mejorar sus condiciones laborales y las consecuencias que estos paros tienen en la vida cotidiana de los usuarios.

Las consecuencias del paro de trenes

Este paro no es el primero del mes. Entre el 2 y el 3 de diciembre, los trabajadores ferroviarios ya habían tomado medidas de fuerza, las cuales incluyeron una reducción de la velocidad de los trenes a 30 kilómetros por hora. Esta acción provocó demoras y cancelaciones en los ramales del AMBA, afectando gravemente a los usuarios que dependen de este servicio.

Con el paro anunciado para el 18 de diciembre, la situación podría empeorar. Aunque el gremio ha indicado que la medida será de 24 horas, no se descarta que se extienda si no se alcanza una solución a sus reclamos. En ese sentido, La Fraternidad se mantiene firme en su postura y advierte que continuará con el plan de lucha si no se satisfacen sus demandas.

El conflicto en el sector ferroviario

La protesta de los trabajadores ferroviarios se enmarca dentro de un contexto más amplio de luchas laborales en Argentina, donde varios gremios han venido reclamando aumentos salariales debido a la acelerada inflación y a las condiciones económicas adversas. El sector ferroviario, que atraviesa un momento complicado, se suma a una larga lista de trabajadores que han recurrido a paros y otras medidas de fuerza para exigir mejoras en sus condiciones salariales.

El paro de trenes del 18 de diciembre promete ser un nuevo capítulo en este conflicto, que sigue sin resolverse y que amenaza con profundizar las tensiones entre los trabajadores, las empresas y el Gobierno.