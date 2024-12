Final de “Bake Off Famosos”: Cande Molfese se consagró campeona

Cande Molfese, ganadora de Bake Off Famosos 2024.

La primera edición de "Bake Off Argentina: Famosos" llegó a su final en la noche del domingo, con Cande Molfese consagrándose campeona tras vencer en un duelo reñido a Cami Homs. El reality pastelero de Telefe, conducido por Wanda Nara, otorgó a la actriz un premio de 30 millones de pesos y el reconocimiento del jurado compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana.

Una final a pura creatividad

En el desafío final, las participantes debieron preparar tortas de tres pisos aplicando dos técnicas diferentes. Por su parte, Cami Homs presentó un postre compuesto por bizcochuelo húmedo relleno de chocolate blanco en los primeros pisos, mientras que el nivel superior estuvo hecho con budín hamburgués, nueces, chips de chocolate y mousse.

Por otro lado, Cande Molfese sorprendió al dedicar cada uno de los pisos de su torta a los integrantes del jurado:

El primero, para Christophe Krywonis, con un bizcochuelo en los colores de Francia, su país de origen El segundo, para Damián Betular, con un bizcochuelo de champagne. El tercero, inspirado en Maru Botana, con una clásica rogel.

“Un aplauso para las dos porque fue difícil. ¡Gracias por complicarnos la vida, chicas!”, dijeron a coro los jueces tras la deliberación.

Emoción y reconocimiento

Luego de unos minutos de tensión, Wanda Nara anunció el nombre de Cande Molfese como la gran ganadora del certamen. Además del trofeo en forma de rosa, que simboliza "la paz", la actriz se mostró emocionada y reflexionó: “Me llevo mucho, más de lo que creen. Tuve que superarme, enfrentar desafíos, decir que no podía y al final pude... Fui finalista de Bake Off y ahora soy ganadora de Bake Off. Estoy feliz”.

El recorrido de las finalistas

Ambas finalistas, que se destacaron por sus habilidades culinarias pese a ser aficionadas, llegaron al reality desde distintos ámbitos.

Cande Molfese, con una carrera consolidada en la actuación, los musicales y las redes sociales, fue parte del certamen desde el inicio. Cami Homs, en cambio, había sido eliminada y logró regresar a la competencia a través del repechaje. Mientras Molfese suele compartir recetas con sus seguidores en redes, Homs mostró su amor por la cocina desde su participación en el ciclo "Cucinare" de El Trece.

El éxito del reality

La final de "Bake Off Famosos" tuvo una gran recepción por parte del público. Según las mediciones de Ibope, el episodio arrancó con 12,4 puntos de rating y subió a medida que avanzaba la definición:

15,4 puntos a las 22.12, cuando el jurado terminó de evaluar las preparaciones. Un pico de 16,2 puntos a las 22.35, momento exacto en que Wanda Nara anunció a Cande Molfese como campeona.

La primera edición de "Bake Off Argentina" en su versión con celebridades también contó con la participación de figuras como Andrea del Boca, Verónica Lozano, Gastón Edul, Callejero Fino y Karina Jelinek, entre otros. Todos los participantes estuvieron presentes en el set durante el cierre del programa.

Con un final emocionante y buenos números de audiencia, "Bake Off Famosos" se consolidó como otro éxito de la televisión argentina.