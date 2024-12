Benedetto sobre su último tiempo en Boca: “Quise agarrar del cogote a varios”

Darío Benedetto volvió a referirse a su salida de Boca Juniors en una entrevista reciente y dejó frases contundentes sobre su decisión de dejar el club. Si bien el atacante reconoció que le dolió no poder retirarse con la camiseta azul y oro, aseguró que priorizó su tranquilidad y evitó conflictos en el vestuario.

“Me dolió en el alma salir porque me veía retirándome en Boca, pero preferí evitar problemas. Si yo no estoy cómodo en un lugar, no me quedo, por más que sea Boca”, expresó Benedetto en diálogo con La Nación, donde también mencionó que su cabeza le pedía tomar distancia del club de la Ribera.

Se refirió a los conflictos en su último ciclo

En cuanto a las situaciones que vivió en el tramo final de su segundo ciclo, Benedetto no ahondó en detalles pero lanzó una frase que refleja su incomodidad: “No quiero meterme en el Mundo Boca porque no me interesa en este momento. La pasé mal varias veces y quise agarrar del cogote a varios, ja. Me contuve porque sabía que me quedaban seis meses e iba a hablar con Román (Riquelme) para que me diera una mano para salir”.

Actualmente, el delantero de 34 años juega en Querétaro de México, y disfruta de unas vacaciones tras la finalización del torneo.

Alentó a Boca junto a la barra

A pesar de su salida, Benedetto no oculta su cariño por el club de la Ribera. En el empate sin goles ante Independiente, el "Pipa" estuvo en la tribuna junto a la barra, lejos de las plateas preferenciales o de los palcos donde suelen mostrarse otras figuras, como el flamante refuerzo Carlos Palacios. Allí, alentó como un hincha más a pesar del flojo desempeño del equipo, que fue despedido con silbidos.

Un presente más tranquilo

Por último, Benedetto reconoció que ahora atraviesa un momento de mayor tranquilidad y disfruta de ver a Boca desde otro lugar: “Me siento más tranquilo y disfruto como un hincha más desde la lejanía”.