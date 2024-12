El liderazgo de Ulises desata tensiones en Gran Hermano

En Gran Hermano 2024, Ulises Apóstolo, el cordobés de 26 años, se consagró como líder de la semana y, con ello, desató una serie de controversias dentro de la casa más famosa del país. El flamante líder obtuvo inmunidad y el poder de fulminar a dos compañeros, decisiones que no dejaron indiferente a nadie.

La fulminante estrategia de Ulises

En la ceremonia del martes, Ulises sorprendió al otorgarle inmunidad a su amigo Giuliano Vaschetto y fulminar a Santiago Algorta y Andrea Lázaro. Con estas decisiones, ambos quedaron automáticamente nominados para la próxima placa de eliminación. Justificando su elección sobre Santiago, Ulises no dudó en expresar su descontento: "Trata de manipular la opinión de todos, dice una cosa en público y otra en privado. Vamos a ver si la gente ve lo que vemos", afirmó ante la mirada atenta de los demás.

Minutos después, el conductor Santiago del Moro le ofreció a Ulises la posibilidad de usar una carta especial: la autofulminante, que le habría permitido nominarse a sí mismo. Sin embargo, Ulises rechazó la oferta, argumentando que ya se había probado en placa en dos ocasiones previas: "Me vengo probando desde el 2 de diciembre, no me hace falta una prueba más".

Un cruce al rojo vivo

La nominación de Santiago no fue bien recibida por el uruguayo, quien aprovechó el momento para confrontar al líder. Visiblemente molesto, lanzó: "Desde que llegamos acá, son agresiones constantes. El otro día, en la cena de nominados, dijo que soy un muerto que no tiene nada más para dar. Si sos de pedir perdón, sería bueno que lo hagas ahora".

Lejos de quedarse callado, Ulises respondió con contundencia: "Santiago tergiversa lo que digo, trata de manipular a todos. Vamos a ver si la gente ve lo que nosotros vemos".

El intercambio subió la temperatura en la casa, consolidando a Ulises como uno de los jugadores más polémicos y estratégicos de esta edición.

La reacción en la casa

La decisión de fulminar a Santiago no solo generó tensión entre los protagonistas del cruce, sino que también dividió las opiniones dentro de la casa. Algunos participantes apoyaron las palabras de Ulises, mientras que otros se solidarizaron con Santiago, profundizando aún más las grietas en los vínculos del grupo.

Por su parte, Andrea, la otra fulminada, optó por una postura más reservada, aunque no ocultó su sorpresa ante la decisión del líder.

¿Estrategia o liderazgo?

La capacidad de Ulises para tomar decisiones tajantes y asumir las consecuencias lo posiciona como un jugador sólido dentro de Gran Hermano. Sin embargo, estas mismas cualidades lo convierten en un blanco de críticas y en el centro de los conflictos más resonantes del reality.

Con la tensión al límite, el público ahora tiene la última palabra. ¿Será la estrategia de Ulises suficiente para mantener su liderazgo o terminará siendo su talón de Aquiles?