La Fórmula 1 cerró su temporada 2024, y aunque Franco Colapinto no logró asegurar un lugar en la parrilla de 2025, su carisma sigue siendo noticia. El piloto pilarense protagonizó un episodio especial del podcast de Williams, "Team Torque", donde compartió con Alex Albon y el jefe del equipo James Vowles cómo se celebra la Navidad en Argentina.

El ritual argentino de la Nochebuena

En un tono distendido, Colapinto detalló las tradiciones argentinas de la Nochebuena. “Nosotros hacemos asado y nos gustan mucho las vacas; hay mucha gente a la que no le gustan. Pero en Argentina realmente las amamos”, comenzó explicando con humor. Según el piloto, la cena navideña se realiza tarde, alrededor de las 10 de la noche, seguida del esperado momento de los regalos a la medianoche.

“La celebración es el 24. Cenamos tarde, a las 10 pm, y luego esperamos hasta las 12 para ver a Santa Claus. Quizás lo ves corriendo por el jardín o en la chimenea. Es genial porque está toda la familia, unas 25 personas o más, compartiendo el momento”, relató Colapinto, arrancando risas de sus compañeros de podcast.

Papá Noel y un humor característico

Cuando Albon le preguntó hasta qué edad buscó a Papá Noel, el argentino respondió entre risas: “A los 17”. También describió con detalle los sabores que caracterizan la Navidad en Argentina: “Tomas el asado, el vitel toné, algo italiano o argentino, no sé. Realmente no me gusta, pero después hay muchos dulces muy buenos. Es bueno porque luego tienes tiempo para perder peso”.

Reflexiones y elogios en el cierre de temporada

Más allá de las anécdotas navideñas, el episodio también incluyó reflexiones sobre la temporada 2024 y comentarios sobre la personalidad de Colapinto. Alex Albon destacó su enfoque como piloto: “Lo que más me impresionó fue tu forma de encarar todo con comodidad y confianza. Es algo que no he visto en otros conductores”.

Por su parte, James Vowles, apodado “Tío James” por los argentinos, resaltó la madurez del joven piloto: “Tienes el corazón en la mano y eso conecta con todos en el garaje. Todos queremos que tengas éxito por la manera en que manejás la presión”.

Un futuro por definir

Aunque el argentino no tiene un asiento asegurado en la Fórmula 1 para 2025, mantiene el optimismo. Por ahora, disfruta de sus vacaciones mientras busca definir su futuro profesional. En el camino, no deja de mostrar su lado más humano, acercando las tradiciones y el humor argentino a la audiencia global.