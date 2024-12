Las ventas navideñas estuvieron casi al nivel del año pasado

Las ventas de Navidad en Argentina crecieron un 1% interanual, un leve repunte que, si bien refleja un cambio con respecto a la austera Navidad de 2023, no logra ocultar las limitaciones del consumidor promedio. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el aumento en las compras fue impulsado principalmente por la abundante oferta de promociones, como descuentos y cuotas sin interés, pero con un panorama de ingresos limitados que condicionó la capacidad de gasto de los argentinos.

El informe de CAME: análisis y resultados

La CAME realizó un relevamiento entre el lunes 23 y el martes 24 de diciembre, en 240 comercios pyme de todo el país. De acuerdo con los datos obtenidos, un 86,2% de los comercios minoristas aplicaron algún tipo de promoción, sin embargo, la gran mayoría de los consumidores afrontaron sus compras con ingresos reducidos, en un contexto económico que aún sigue en proceso de recuperación.

El 47,9% de los comerciantes mencionaron que las ventas fueron “mejor o mucho mejor de lo esperado”, mientras que un 15,1% opinó que los resultados fueron “peor o mucho peor” de lo previsto. Un 37% de los encuestados comentó que las ventas fueron “similares a las esperadas”.

¿Cómo impactaron las promociones?

“El comercio este año fue más prolijo financieramente”, indicó la CAME en su informe. Las promociones, como las cuotas sin interés, fueron claves para amortiguar el impacto de la baja de los ingresos de los consumidores. No obstante, las ventas no pudieron escapar a la comparación con el comportamiento de 2023, un año muy austero para las compras navideñas. A pesar del contexto, las ofertas en efectivo y las opciones de financiamiento ayudaron a que las compras de fin de año no cayeran en picada.

El ticket promedio de compra se ubicó en $36.165, un valor que marca una leve suba en relación al año pasado, pero que aún refleja el comportamiento cauteloso del consumidor. El rubro que registró el ticket promedio más alto fue el de Equipos de audio, video, celulares y accesorios, con un gasto de $60.658, mientras que el más bajo fue el de Librerías, con $30.069.

Sectores que ganaron y perdieron en Navidad

En cuanto a los rubros que marcaron crecimiento, el calzado y marroquinería lideró con una suba de 6,7%, seguido por cosmética y perfumería (+3,1%), equipos de audio, video, celulares y accesorios (+2,5%) e indumentaria (+1,2%). Sin embargo, hubo sectores que no lograron mantener el impulso, como librerías, que experimentaron una caída del 5,8%, y juguetería, que retrocedió un 1,9%.

Si bien las ventas de Navidad de 2024 muestran un aumento respecto al año pasado, la realidad económica sigue condicionando la capacidad de compra de los argentinos. Las promociones y las cuotas sin interés fueron herramientas clave para mantener la demanda, pero el consumo sigue siendo afectado por una economía que todavía lucha por recuperar su estabilidad.

En este escenario, el comercio minorista parece haber sorteado mejor las dificultades gracias a un manejo más eficiente de las finanzas, pero no cabe duda de que las expectativas para 2025 seguirán dependiendo en gran medida de la evolución de la economía nacional.