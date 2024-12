Con motivo de las celebraciones de fin de año, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, reflexionó sobre las Navidades de su infancia y el impacto que el peronismo tuvo en su vida y en la de miles de argentinos. A través de sus redes sociales, Mussi destacó los avances sociales impulsados por el peronismo, que cambiaron el destino de su familia, y defendió su compromiso con esta doctrina política.

En su mensaje, el jefe comunal relató: "Recuerdo las Navidades de mi infancia. Nada en mis primeros años de vida. Yo nací un 9 de enero de 1941. En Plátanos. Había cuatro manzanas. 20 familias. Algunas con muchos chicos. Nada, o muy poco para brindar. Sí, éramos felices. Con poco."

Mussi situó este escenario en el contexto de los años previos a la llegada de Juan Domingo Perón al poder en 1946, momento en que, según expresó, la vida de los sectores populares comenzó a cambiar: "Desde 1946 hubo otro Gobierno. El de Juan Domingo Perón y su compañera Evita. Y llega el pan dulce y la sidra. Y los juguetes de Reyes aparecen en nuestro domicilio."

En su relato, Mussi no solo rememoró los gestos simbólicos del peronismo durante las Fiestas, sino que subrayó el profundo cambio estructural que vivió su familia gracias a las políticas implementadas durante el primer gobierno de Perón: "¿Era solo eso? No, no… Se abrían fábricas, había trabajo, se construían escuelas y hospitales."

El intendente enfatizó que su adhesión al peronismo no se dio por los regalos de las Fiestas, sino por la posibilidad de acceder a derechos fundamentales: "No me hice peronista por la sidra y el pan dulce. Me hice peronista porque mi viejo analfabeto consiguió trabajo y me mandó a la escuela pública que él no terminó. Y después a la Secundaria y a la Universidad. Y fui 'el Doctor' de la familia. Y nos pudimos comprar el pan dulce y la sidra."

Un mensaje con resonancia histórica y social

Con esta reflexión, el intendente no solo destacó su identidad política, sino también la importancia de las políticas públicas orientadas a la justicia social y el acceso a derechos fundamentales.