Eliminación del Impuesto PAIS: La Provincia en alerta por el turismo

A pocos días de la llegada del verano, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha manifestado su preocupación por la eliminación del Impuesto PAIS, una medida que, según autoridades provinciales, podría afectar gravemente al turismo interno, precisamente en un momento clave para la industria: la temporada estival.

La eliminación de este impuesto, que aplica un 30% sobre los gastos con tarjeta en dólares en el exterior, fue anunciada por el Gobierno Nacional con fecha de vigencia a partir del 24 de diciembre de 2024. Sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Producción, Augusto Costa, expresó su inquietud sobre cómo esta medida podría favorecer al turismo emisivo (argentinos viajando al exterior) en detrimento del turismo receptivo (turistas que llegan a Argentina), lo cual podría afectar la competitividad de los destinos locales, especialmente en un contexto de crisis económica.

Según Costa, el gobierno nacional parece más interesado en promover el turismo hacia el exterior, en lugar de fomentar las condiciones para que el turismo interno pueda competir con los destinos internacionales. "Esta eliminación del Impuesto PAIS va a poner aún más difícil la competencia para los destinos turísticos locales. Mientras los argentinos se ven incentivados a viajar fuera del país, las playas y los destinos populares del país corren el riesgo de perder turistas", afirmó el funcionario provincial.

Caída en el turismo durante 2024

En este contexto, el gobierno bonaerense presentó cifras preocupantes sobre el desempeño del turismo en 2024. Según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC, la cantidad de turistas en la provincia disminuyó un 15% durante los primeros nueve meses del año, mientras que las noches ocupadas en alojamientos hoteleros cayeron un 19%.

Costa subrayó que, aunque algunos destinos más exclusivos lograron una leve recuperación en el número de turistas, los lugares más populares para las familias de clase media o de menor poder adquisitivo registraron una caída tanto en la cantidad de visitantes como en el gasto promedio por persona. "El turismo de mayor poder adquisitivo ha mostrado cierto repunte, pero los destinos más accesibles para los argentinos han sido los más afectados", explicó Costa.

El ministro también alertó sobre el impacto negativo que las políticas nacionales, que han alterado los hábitos de consumo, han tenido en el sector turístico. "El sector de alojamiento hotelero formal es el más perjudicado, mientras que otras modalidades de alojamiento, como las no formales, han experimentado un crecimiento", agregó.

Turismo interno: un sector en crisis

El panorama del turismo en Argentina en 2024 refleja un crecimiento del 24,7% en el turismo emisivo, mientras que el turismo receptivo cayó un 30,3%. Costa explicó que estas cifras muestran un desajuste entre las políticas nacionales y las necesidades del sector turístico local. En este sentido, el ministro de Producción señaló que el turismo internacional recibe mayores incentivos, como la apreciación cambiaria y la eliminación de impuestos que benefician a los viajeros que eligen destinos en el exterior.

"La competencia se ha desbalanceado. No es que los argentinos no quieran viajar dentro del país, sino que las condiciones que ofrecen los destinos nacionales no son competitivas frente a los del exterior", remarcó Costa.

Medidas provinciales para paliar el impacto

Frente a este escenario, el gobierno bonaerense está tomando medidas para mitigar el impacto en el turismo local durante la temporada de verano 2025. Costa destacó que, a partir del 4 de enero, los dos paradores del programa "ReCreo" en Villa Gesell y Miramar ofrecerán más de 20 actividades diarias para todos los públicos, incluyendo clases de baile, talleres deportivos, y servicios de sombrillas, reposeras y baños.

Además, el gobierno provincial ha decidido poner en marcha un camión itinerante que recorrerá diversas fiestas populares de la provincia, ofreciendo productos regionales, actividades y juegos para toda la familia.

Por otro lado, el Instituto Cultural de la Provincia llevará adelante una amplia programación con más de 600 funciones y espectáculos en distintos puntos turísticos. Con un enfoque en la inclusión y el fomento del trabajo artístico local, se busca brindar acceso a la cultura, generar empleo para 1.000 artistas bonaerenses, y ofrecer espectáculos de música, teatro y humor.

Reafirmando el compromiso con el turismo

A pesar de las dificultades, el gobierno provincial se compromete a asegurar una temporada de verano con turismo local fuerte. "Estamos trabajando junto a los municipios para tener la mejor temporada posible, garantizando a cada turista el descanso y esparcimiento que se merece", concluyó Costa.

En este contexto, Banco Provincia también se sumará a la iniciativa, ofreciendo cuotas sin interés en consumos relacionados con el turismo y continuando con políticas de reintegros a través de Cuenta DNI en gastos gastronómicos y recreativos.