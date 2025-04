El sindicalista Héctor Daer, secretario general de Sanidad y uno de los máximos referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó que no se suspenderá el paro general convocado para el jueves 10 de abril. La medida incluirá también una movilización el día anterior frente al Congreso, en rechazo a las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“La movilización va a ser importante”

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Daer adelantó que la protesta contará con una gran participación de trabajadores. “La movilización va a ser una movilización importante. Eso no tengo dudas, porque hay una capacidad de movilización que viene demostrándose en las últimas movilizaciones”, expresó.

El dirigente señaló que el eje del reclamo estará puesto en la situación de los jubilados, a quienes consideró uno de los sectores más perjudicados por el actual modelo económico. “Se le han quitado derechos” y no se actualizó el bono correspondiente, denunció.

La decisión del paro y la situación de los gremios

Al referirse a cómo se resolvió la convocatoria, Daer explicó que fue una decisión “por aclamación en el Consejo Directivo de la CGT”, del que participan “las 50 organizaciones más importantes del país”.

Aunque reconoció que pueden existir diferencias entre los gremios, sostuvo que “todos están padeciendo lo mismo”. “No pueden acordar salarios, o cuando acuerdan, si no son los que le gustan al ministro de Economía, no los homologan”, remarcó.

Sobre la UTA y el transporte durante la protesta

En relación con la posible adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Daer se mostró cauto y evitó profundizar sobre la situación interna del gremio. No obstante, dejó en claro que “la convocatoria es para todas las organizaciones sindicales, incluida la Unión Tranviarios Automotor”.

Asimismo, reveló que incluso la UTA está siendo presionada por parte del Ejecutivo: “Está padeciendo los aprietes del gobierno a las cámaras empresariales para que no aumenten el salario”.

Por el momento, todo indica que la UTA no se sumará a la huelga. El gremio de choferes de colectivos se encuentra bajo una conciliación obligatoria, dictada por un conflicto salarial, lo que les impide legalmente adherir a medidas de fuerza. Esto garantizaría el transporte para quienes decidan concurrir a sus lugares de trabajo.

Críticas a Milei y diferencias con el gobierno anterior

Consultado sobre las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la gestión anterior, Daer fue contundente: “Durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo ningún proyecto de ley que atentara contra los derechos de libertad, de negociación o de paritarias. Cosa diferente sucede con este gobierno”.

El sindicalista aclaró que durante la presidencia de Fernández sí hubo conflictos sectoriales, pero no una confrontación abierta y estructural con el movimiento sindical como, según planteó, ocurre ahora.

Reforma sindical y laboral: la postura de la CGT

Daer también se refirió a los posibles intentos del oficialismo de reimpulsar una reforma sindical. Frente a esta posibilidad, recordó: “El gobierno no lo frisó, firmaron todo. No tuvieron los números. Y sabe por qué no tienen los números: porque hay sectores de la política y de la sociedad que tienen muy claro que las organizaciones sindicales son fundamentales para equilibrar socialmente un país”.

Finalmente, fue consultado sobre la posibilidad de discutir una reforma laboral. Si bien manifestó disposición para debatir un plan de empleo, criticó duramente el enfoque del oficialismo: “No hay estructura de inspección ni sanción por tener trabajadores en la informalidad. Me parece que el Gobierno fue al revés de lo que había que ir”.