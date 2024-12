Encuesta develó un dato inesperado sobre la carrera electoral en la Ciudad

Un reciente sondeo realizado por la consultora Proyección ha dejado en claro que el vocero presidencial, Manuel Adorni, se encuentra al frente de las preferencias para las elecciones de Diputados en la Ciudad de Buenos Aires. Con un 22,8% de intención de voto, Adorni supera a figuras como María Eugenia Vidal, que se ubica en segundo lugar con un 16%. Sin embargo, lo que más ha sorprendido en este relevamiento es el inesperado ascenso del periodista Gustavo Sylvestre, quien empata con Vidal en el tercer puesto con un 16%.

La irrupción de Gustavo Sylvestre

Sylvestre, conocido por su cercanía al kirchnerismo y su postura crítica frente al gobierno actual, ha sido un nombre que comenzó a sonar fuerte en las encuestas, aunque desde su entorno aseguran que su medición es reciente y aún incipiente. "Hace tiempo lo vienen midiendo, pero de forma un tanto aleatoria", comentaron allegados al periodista, destacando que algunas consultoras lo habían incluido en sus sondeos antes de que se hiciera público su apoyo a las recorridas de Leandro Santoro.

El ascenso de Sylvestre plantea interrogantes, ya que, si bien ha sido un acompañante en actividades de la oposición, no se ha comprometido de manera explícita a formar parte de la contienda electoral. Según fuentes cercanas, algunas encuestas no publicadas también lo han incluido, lo que genera especulaciones sobre su futuro político.

La sorpresa en la grilla de candidatos

A la par de la mención de Sylvestre, el sondeo de Proyección también presentó otra grilla con la inclusión de Fernando Borroni, otro periodista vinculado a medios como C5N y Radio 10, que se encuentra en la tercera posición, con un 11,9%. Este resultado confirma una tendencia en la que los periodistas de medios de comunicación de crítica al Gobierno comienzan a tomar relevancia, al menos en el terreno de las encuestas, lo que podría abrir una nueva vía de participación política en el futuro.

Adorni, por su parte, mantiene su liderazgo en ambas mediciones, alcanzando un 24% en la grilla con la incorporación de Borroni. María Eugenia Vidal sigue siendo una figura clave, con 19,5% de intención de voto, mientras que otros nombres como Martín Lousteau, Lilita Carrió y Vanina Biasi continúan en posiciones más bajas.

Las dudas sobre la candidatura de Adorni

Aunque Adorni no se ha lanzado de manera directa a la carrera electoral, las especulaciones sobre su eventual candidatura crecen. En declaraciones recientes a Radio Rivadavia, el vocero presidencial se mostró cauto y evitó confirmar su postulación. "Hoy estoy muy bien donde estoy, muy contento con el equipo que logré formar", expresó, destacando su satisfacción con su actual rol.

Sin embargo, también dejó la puerta abierta a la posibilidad de convertirse en candidato si así lo decide el presidente. "Si dentro de seis meses me pide que sea candidato, lo haré", afirmó, dejando en claro su disposición para acompañar cualquier decisión tomada desde el Ejecutivo.

Adorni también se refirió a su visión sobre la política, reconociendo que no tiene aspiraciones de convertirse en un político de carrera. "No me interesa la política y espero no serlo nunca", aseguró, aunque reconoció que su rol como vocero le permite implementar en la práctica lo que ha promovido en sus intervenciones mediáticas.

La evaluación de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires

El estudio de Proyección también incluyó un análisis sobre la imagen del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. El actual alcalde obtiene una imagen positiva de 55,5%, superando ampliamente a la imagen de Javier Milei, que se encuentra por debajo del 51%. En cuanto a las principales preocupaciones de los porteños, la inseguridad sigue siendo el tema dominante, con un 48,9% de los consultados señalando la delincuencia como el principal problema de la Ciudad.

El panorama electoral en la Ciudad de Buenos Aires se está definiendo con nombres inesperados como Gustavo Sylvestre y Fernando Borroni sumándose a la discusión política. Sin embargo, el liderazgo de Adorni y la constante presencia de figuras como María Eugenia Vidal mantienen la atención de los votantes. Los próximos meses prometen ser clave para conocer si el vocero presidencial tomará la decisión de presentarse como candidato, lo que podría redefinir el mapa político porteño.