Juan de Jesús mantuvo un encuentro de balance y cierre del año junto a prestadores turísticos

“Nos encontramos con los prestadores turísticos de todo el Partido de la Costa para tratar de transitar este momento, que es un momento donde la macroeconomía y la microeconomía afectan la parte más sensible de la actividad económica como es el turismo, que es una cuestión que va al corazón, al sentimiento de familia y de descanso”, explicó el jefe comunal.

“Todas estas cuestiones son la parte emocional que me hace tener hoy una expectativa positiva de cómo va a ser nuestra temporada. Quizás no con gran cantidad de gente como solíamos tener, porque seguramente van a venir los que tengan capacidad económica para solventar sus vacaciones”, continuó De Jesús.

Y completó: “A quienes nos eligieron tenemos que tratarlos bien y con la mejor predisposición, y a los que no, no podemos enojarnos con ellos porque a lo mejor hoy no cuentan con ese dinero, o fueron tentados por tanta propaganda que hay para viajar al exterior con la idea de que afuera está lo mejor, pero esto no es así: lo mejor está en nuestros lugares y somos nosotros quienes tenemos que seguir embelleciéndolos y alegrándolos”.

El secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible, Cristian Escudero, también se refirió al encuentro: "Como parte del trabajo articulado y conjunto que hemos venido realizando a lo largo de todo el año, nos hemos propuesto llevar adelante una buena temporada, pensando en los próximos meses y en los acontecimientos que se desarrollarán durante el verano”.

En este sentido, el funcionario destacó los esfuerzos del sector público y privado para acondicionar los espacios comunes y ofrecer a los visitantes experiencias de calidad para el disfrute de sus días de descanso en La Costa.

Por su parte, desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Clemente, Ricardo Abajo comentó: “Es bueno que nos juntemos en la previa de todas las temporadas para tener una idea de lo que va a pasar. Esperemos que sea buena, como todos lo queremos. Siempre es bueno reunirnos y también encontrarnos con caras conocidas de otras localidades”.