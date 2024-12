Más de 4 millones de turistas: las expectativas de Mar del Plata para el verano 2025

El presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), Bernardo Martín, brindó un balance preliminar sobre la temporada estival y destacó el desempeño turístico de la ciudad en diciembre. Según afirmó, Mar del Plata se mantiene como el destino más buscado por los turistas en las principales plataformas de viaje.

“Estamos cerrando un diciembre muy positivo para la ciudad, con muchísimos arribos, manteniendo a Mar del Plata en el primer lugar en la lista de buscadores como el destino más elegido”, comentó Martín.

El titular del EMTURyC subrayó que, aunque este diciembre no contó con fines de semana largos como ocurrió en 2023, la actividad turística ha sido igualmente destacada. “Es un buen diciembre que no es comparable con el mismo mes del año pasado, ya que en el actual no existieron los fines de semana largo: el año pasado tuvimos tres”, explicó.

De cara a enero, Martín proyectó cifras que reflejan el optimismo del sector. “Podrían llegar aproximadamente un millón trescientos mil turistas a Mar del Plata. En tanto, sumando toda la temporada de verano, esa cifra llegaría a cuatro millones quinientos mil”, adelantó.

Propuestas que marcan la diferencia

El presidente del EMTURyC destacó también la amplia y variada oferta cultural y de entretenimiento que la ciudad tendrá para los turistas durante la temporada. “Para el mes de enero hay una propuesta que creo que es insuperable tanto en teatro como en entretenimiento, con grandes DJs internacionales y más de 18 fiestas electrónicas”, señaló.

Martín enumeró algunos de los eventos más esperados, como las populares fiestas Bresh y Polenta, además de otros espectáculos que ya son un clásico del verano marplatense. “Esto se suma a la realización de eventos que se convirtieron en clásicos del verano como la Bresh, la Polenta y otras del estilo. A su vez, con la gastronomía como ícono, la ciudad se ha convertido en una de las mejores plazas de Argentina”, afirmó.

Con estos números y propuestas, Mar del Plata se posiciona nuevamente como un referente indiscutido del turismo en el país, con la expectativa de superar ampliamente las cifras alcanzadas en años anteriores.