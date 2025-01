"Ante el panorama de crisis, considero que durante 2024 logramos más de lo que pretendíamos para nuestro querido municipio de Escobar. Por la cantidad de obras finalizadas, por otras tantas ya comenzadas y por las muchísimas que están aprobadas y por aprobarse, Escobar será una ciudad ejemplo y nuestra calidad de vida mejorará mucho", escribió el alcalde en sus redes.

En ese sentido, aseguró que "El hospital, las rutas, la Policía Municipal, la escuela de robótica, el futuro puerto, entre tantas cosas, marcan un quiebre en nuestra historia y harán que, en un tiempo más cercano que lejano, nuestra juventud tenga un porvenir de progreso y crecimiento. Como me gusta decir siempre, el club de los normales nos pide educación, salud, seguridad y trabajo".

Sujarchuk: "Concretamos sueños y trabajamos para cumplir otros tantos"

El mandamás agregó "Seguramente no veré como intendente muchas de las obras y proyectos que impulsamos desde mi gobierno. Pero eso no importa, porque no son obras ni logros que se hicieron por interés personal: se hicieron para las y los vecinos de Escobar. Esos mismos que por tercera vez me confiaron guiar los destinos del municipio".



"Ninguna ciudad es algo sin sus vecinos, la historia, el presente y el futuro; el corazón que palpita la realidad cotidiana porque son quienes saben mejor que nadie lo que sucede las 24 horas en cada rincón del distrito. Por eso, sus opiniones y consejos son invaluables a la hora de decidir el rumbo", dijo.

