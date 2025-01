Doble eliminación en Gran Hermano: lágrimas, estrategia y promesas de revancha

Gran Hermano vivió una jornada memorable con la eliminación de dos participantes. Por un lado, Keila Sosa fue expulsada por decisión del Big tras expresar su malestar emocional. Por otro, Giuliano Vaschetto, líder de la semana, utilizó su beneficio para eliminar a Brian Alberto, marcando un giro en el juego.

El malestar de Keila y su salida inesperada

La angustia que Keila venía experimentando dentro de la casa llegó a un punto de quiebre. La participante, oriunda de Tigre, no logró adaptarse al encierro y manifestó reiteradamente su deseo de ver a su familia. “Me siento encerrada. Me ahogo y no estoy bien. Quiero ver a mi hermanito, a mi abuela, quiero ver a todos”, confesó entre lágrimas.

Gran Hermano, al evaluar su situación, decidió tomar cartas en el asunto: “Por lo tanto, Keila, quiero que en este mismo momento te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas a la puerta giratoria para abandonar la casa”. La noticia provocó una despedida emotiva, con lágrimas y abrazos de sus compañeros.

Brian, eliminado por estrategia de Giuliano

Posteriormente, Giuliano, como líder de la semana, tuvo la responsabilidad de elegir a otro participante para abandonar la casa. Tras reflexionar, optó por Brian Alberto. Aunque la noticia generó tristeza en sus compañeros, Brian se mostró optimista: “No lloren, vuelvo en repechaje. Se los juro por mis hijos. Sigan así. No aflojen”.

Sin embargo, lo que parecía una despedida definitiva tuvo un giro inesperado. Durante su traslado en una combi de la producción, Brian recibió un llamado de Santiago del Moro, quien le ofreció decidir si prefería quedar eliminado del reality o continuar en competencia, aislándose en el hotel hasta el próximo domingo 5 de enero. La respuesta del participante fue contundente: “Olvidate, rey, que me quedo”. Así, Brian permanecerá aislado y regresará a la casa en unos días.

Cambios en la placa: Giuliano salva a Juan Pablo

Finalmente, Giuliano utilizó su beneficio para modificar la placa de nominados. Decidió salvar a Juan Pablo, con quien había conectado en la última gala, y subir a Petrona, buscando generar un duelo interesante con Sandra en las próximas eliminaciones.

Una noche de emociones intensas y promesas de revancha

La doble eliminación dejó a los participantes conmovidos y a los fanáticos expectantes por los próximos movimientos en el juego. Keila se fue entre lágrimas, mientras que Brian dejó claro que aún tiene planes para el reality y estará de regreso pronto.