Reformas políticas y rosca: el verano caliente del Congreso

Con el Congreso de la Nación en pausa legislativa, los diputados del peronismo han trasladado su atención a las provincias, enfocándose en la reorganización política y en la planificación electoral. Este movimiento interno responde a la necesidad de renovar bancas y redefinir estrategias en un contexto donde la figura de Cristina Kirchner sigue siendo central en Unión por la Patria (UxP).

Una "temporada de rosca" en marcha

“Comenzó la temporada de rosca”, afirmó un operador político del peronismo. Las reuniones entre legisladores peronistas se multiplican, especialmente en provincias donde los gobernadores no están alineados con la ex presidenta o donde el peronismo enfrenta el desafío de no ser gobierno. Esta situación obliga a 44 diputados de UxP, cuyos mandatos vencen en diciembre, a acelerar los armados electorales locales. De estos, 15 representan a la provincia de Buenos Aires, mientras que los restantes provienen de jurisdicciones como Chubut, San Juan, Mendoza y Córdoba, entre otras.

Un diputado identificado con el kirchnerismo señaló: “Este año vamos a tener muchas definiciones por temas electorales y este es el momento de empezar”. Las alianzas con los gobernadores son clave, especialmente tras la ausencia de mandatarios provinciales en la asunción de Cristina Kirchner como presidenta del Partido Justicialista.

Las prioridades del bloque peronista

El bloque peronista en la Cámara baja está dividido en tres grupos principales:

Diputados con mandato hasta 2027: En su mayoría, han optado por tomarse vacaciones.

Legisladores de CABA y provincia de Buenos Aires: Enfocados en temas como el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, despidos en áreas de derechos humanos y el Archivo Nacional de la Memoria.

Diputados con mandato hasta diciembre de 2024: Activos en sus provincias, delineando estrategias políticas locales.

La "ancha avenida del medio" como alternativa

Mientras el peronismo se reorganiza, un grupo de dirigentes distanciados de los partidos mayoritarios busca posicionarse como una opción moderada. Figuras como Horacio Rodríguez Larreta y Emilio Monzó exploran alianzas en la costa bonaerense, intentando construir lo que denominan “la ancha avenida del medio”. Este espacio busca alejarse de los extremos representados por el kirchnerismo y el PRO, y ofrecer una alternativa equilibrada al electorado.

Monzó, presente en un evento organizado por Sergio Massa, parece tender puentes políticos con actores clave del espectro peronista. Este movimiento refleja la complejidad del panorama político, donde la división interna del oficialismo y los intentos de reorganización de la oposición determinarán el escenario electoral.

Sesiones extraordinarias: un desafío para el oficialismo

En paralelo, el Gobierno nacional busca capitalizar el receso para negociar con la oposición temas clave como la eliminación de las PASO. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, lidera las negociaciones con bloques opositores como el PRO y la UCR. “Las primarias solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para los ciudadanos”, afirmó Francos en sus redes sociales, destacando que su eliminación podría ahorrar 500 millones de dólares.

Otros temas en la agenda incluyen endurecer los requisitos para formar partidos políticos y aumentar los límites de financiamiento privado en campañas electorales. Sin embargo, la iniciativa de Ficha Limpia parece haber perdido prioridad.

Un panorama político incierto

Con un bloque peronista dividido, una oposición fragmentada y debates candentes en torno a la reforma política, las próximas semanas serán cruciales para delinear el mapa electoral de 2025. Las decisiones que se tomen ahora no solo impactarán en la composición del Congreso, sino también en el equilibrio de poder entre las fuerzas políticas.