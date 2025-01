Andrea renunció a Gran Hermano: “Me está pesando el dolor”

La nueva temporada de Gran Hermano (Telefe) vivió una de sus noches más emotivas cuando Andrea, una de las participantes más queridas, decidió abandonar la casa por razones de fuerza mayor. La oriunda de San Cristóbal había demostrado ser una jugadora fuerte, pero las alarmas sobre su salud la llevaron a priorizar su bienestar.

"Me está pesando el dolor", confesó Andrea

El conductor Santiago del Moro abrió la emisión con un sobre rojo en mano, desde el cual informó sobre la salida de la profesora de gimnasia. “Esto no tiene nada que ver con el juego. Andrea hace varios días que viene con una cuestión de salud, y hoy decidió abandonar el juego. Es triste porque es una gran protagonista de esta edición”, expresó.

Del Moro también dio detalles del estado de salud de la participante: “Ella tuvo un aneurisma cerebral, con tres operaciones. Aunque vivió una vida relativamente normal en los últimos años, hace días comenzó a sentir dolores que le recordaron a esos momentos difíciles”.

En el confesionario, Andrea se despidió del público con lágrimas en los ojos: “Siento que no estoy a la par de mis compañeros, me está costando mucho. Me encanta jugar, pero quiero hacerlo al ciento por ciento y no estoy al cien”.

Una despedida cargada de emoción

Tras el anuncio, los demás participantes reaccionaron con profunda tristeza y se acercaron a consolar a Andrea. "Gracias a todos porque, a pesar de las diferencias, fuimos una familia durante un mes", dijo mientras dejaba la casa entre aplausos y abrazos.

Santiago del Moro la despidió con palabras de aliento: “Fuiste una jugadora fundamental. Te vas por la puerta grande porque esta es una decisión que excede las ganas”.

Andrea dejó la casa de Gran Hermano conmovida y rodeada por el cariño de sus compañeros, marcando uno de los momentos más emotivos de esta temporada.