Familia de la víctima del choque con Rodrigo Garro organiza colecta para el nicho

En la madrugada del 4 de enero, un fatídico accidente en General Pico, La Pampa, marcó la vida de dos familias. Rodrigo Garro, futbolista de Corinthians, chocó con la motocicleta de Nicolás Chiaraviglio en la intersección de las calles 300 y 108. Segundos después del impacto, Nicolás perdió la vida. La tragedia dejó a una madre que llora a su hijo y exige justicia, mientras el jugador enfrenta una imputación por homicidio culposo.

El dolor de una madre: "Mi hijo merece estar en un mejor lugar"

Estela Urquijo, madre de Nicolás, compartió su desgarrador testimonio en Radio 5. "Nicolás me daba paz, siempre estuvo para todos", recordó emocionada. La familia enfrenta una situación de impotencia y precariedad: Nicolás descansa en un nicho prestado, mientras buscan reunir los $650.000 necesarios para darle un lugar digno.

"Camino por la casa como un fantasma, hablo con él. Mi hijo merece estar en un mejor lugar. Nadie de la familia de Garro nos llamó ni ofreció ayuda, aunque mucha gente sí lo hizo", declaró Estela. Pese al dolor, mostró empatía hacia la familia del futbolista: "Hablando humanamente, se debe sufrir de ambas partes".

Una imputación cuestionada

La Justicia imputó a Rodrigo Garro por homicidio culposo, un delito que contempla penas de dos a cinco años de prisión. Según el fiscal Francisco Cuenca, no se agravó la carátula porque el jugador registró 0,54 gramos de alcohol en sangre, por debajo del límite de 1 gramo exigido para considerarlo agravante.

El fiscal también explicó cómo ocurrió el accidente: "Rodrigo venía por la calle 300 y, al doblar a la izquierda en la intersección con la 108, fue impactado en el lateral derecho por la moto de Nicolás". La investigación sigue su curso con pericias, análisis de cámaras y declaraciones.

Críticas a la Justicia: "Si hubiera sido Nicolás, estaría preso"

Estela Urquijo cuestionó la rapidez con la que se resolvieron las diligencias judiciales tras el accidente. "Todo se arregló un domingo, rapidísimo. Si hubiera sido al revés, Nicolás estaría preso", afirmó. Aunque Ricardo Garro, padre del futbolista, ofreció ayuda en un contacto telefónico, Estela considera que "las cosas se hacen en el momento".

"No confío en la Justicia terrenal, pero sí en la divina. Mi hijo no es un perro para estar tirado en cualquier lugar", reclamó, pidiendo que el caso no quede impune.

Rodrigo Garro: regreso a Brasil y hermetismo

El lunes 6 de enero, Rodrigo Garro regresó a Brasil para sumarse a la pretemporada del Corinthians. Evitó a la prensa al arribar y optó por una salida alternativa en el aeropuerto. Su entrenador, Ramón Díaz, expresó su confianza en la Justicia argentina: "Es una situación muy difícil, pero se va a resolver".

Una colecta solidaria para Nicolás

La familia de Nicolás ha iniciado una colecta para costear los gastos del nicho. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del siguiente alias de Mercado Pago: estela.820.alcoba.mp o mediante el CVU 0000003100017717926967. "Hoy necesito que estén para él. Quiero elevarlo al cielo como el rey que fue", pidió Estela, quien también convocó a una marcha en memoria de su hijo.

El caso de Nicolás Chiaraviglio sigue abierto, mientras su familia lucha por justicia y un lugar digno para despedirlo. La comunidad de General Pico y las redes sociales han mostrado solidaridad, exigiendo que este trágico hecho no quede en el olvido.