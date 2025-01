Luis Juez abandona la presidencia del PRO en el Senado por diferencias con Macri

El senador Luis Juez sorprendió este domingo al anunciar que dejará la presidencia del bloque del PRO en la Cámara alta. La decisión fue tomada tras la división interna que se generó dentro del espacio político en torno a la votación del desafuero de Edgardo Kueider, lo que dejó al cordobés con la sensación de haber sido desautorizado por el expresidente Mauricio Macri.

En una entrevista, Juez expuso su malestar con la postura que Macri impulsó en el bloque, en especial, la decisión de no votar a favor de la expulsión de Kueider, sino de proceder con una suspensión. Esta diferencia generó una grieta interna en el PRO, donde algunos senadores votaron a favor del desafuero y otros, siguiendo las directrices de Macri, se posicionaron en contra.

El malestar con Macri y la sensación de desautorización

“Me sentí desautorizado”, fue la frase con la que Luis Juez explicó su decisión de dejar la presidencia del bloque. A pesar de haber sido elegido para el cargo, el senador manifestó su descontento con lo sucedido en el Senado. “Me molestó mucho que me subestimaran. Yo no quería ser presidente de la banca y no lo voy a ser en el futuro inmediato", expresó Juez, subrayando que no se siente cómodo en esa posición.

Juez también criticó fuertemente la falta de autocrítica dentro del partido. "Es complicado cuando no hay autocrítica, especialmente cuando las decisiones afectan valores fundamentales", señaló. En cuanto al manejo de la situación, fue claro: "Sí, fue Mauricio quien me desautorizó".

La tensión con Macri y la relación con Milei

El conflicto con Macri va más allá de la votación de Kueider. Según relató el senador, había estado trabajando para coordinar una reunión con el presidente Javier Milei, pero Macri, desde su viaje por Europa, le impidió concretarla. "Me llamó de España o Portugal para frenar el encuentro", explicó Juez, lo que aumentó su frustración.

En este contexto de tensión con Macri, Juez dejó en claro que su relación con el expresidente siempre estuvo marcada por diferencias de personalidad. "A Mauricio no le gusta que sea tan directo y sincero. Él es de esos tipos que tienen la guardia siempre levantada, y yo no soy así", afirmó el senador, quien subrayó que Milei tiene una personalidad completamente diferente. "Con Javier puedo hablar de todo, desde la familia hasta un análisis político", expresó Juez sobre su vínculo con el presidente.

Juez se perfila para ser gobernador de Córdoba en 2027

A pesar de las diferencias dentro del PRO, Luis Juez dejó claro que no abandonará el partido, pero adelantó sus intenciones de ser candidato a gobernador de Córdoba en 2027. El senador no dudó en manifestar su deseo de representar a Javier Milei en la provincia, asegurando que, si su salud lo acompaña y los cordobeses lo respaldan, buscará la gobernación en tres años.

“No soy un especulador. Yo no pido nada, pero le dije a Javier: ‘Si estoy en la consideración de la gente en mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador’”, explicó Juez, marcando un rumbo claro para su futuro político.