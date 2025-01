Gran Hermano: “Bambi” eliminado y una fuerte discusión que marcó la gala

Gran Hermano vivió una noche llena de emociones con la salida de Sebastián, conocido como “Bambi”, quien recibió el 40.6% de los votos positivos frente al 59.4% de Sopa. En una placa que incluía a Sandra, Brian, Lourdes, Martina, Giuliano y Luciano, el influencer mendocino fue el menos elegido y tuvo que abandonar la casa.

El conflicto entre Brian y Giuliano marcó la noche

La gala no estuvo exenta de polémica. Brian y Giuliano, quienes permanecieron en placa hasta las últimas instancias, protagonizaron una fuerte discusión tras un comentario de Nano que calificó a su rival como “un chiste andante”. Santiago del Moro pidió que especificara a quién se refería, y esto desencadenó una respuesta de Brian que no pasó desapercibida.

“Él vino a buscar chicas acá y, de repente, le sacamos dos tetas y se puso como loco”, lanzó el participante de San Miguel, haciendo alusión al vínculo de Giuliano con Jenifer Lauría. Este comentario fue inmediatamente cuestionado por el conductor y por otros compañeros como Chiara, quien lo calificó de machista.

Las disculpas de Brian y la reacción del público

Luego del tenso momento, Brian pidió disculpas: “Pido recontra disculpas si dije algo de la mujer que haya molestado. No fue mi intención”. Aunque las palabras fueron aceptadas dentro de la casa, en las redes sociales los usuarios no creyeron en su sinceridad, y las críticas no tardaron en aparecer.

La posibilidad de una segunda oportunidad

Tras la eliminación de Sebastián, Santiago del Moro anunció que los exconcursantes podrían tener una nueva oportunidad para regresar al juego. Las líneas quedaron abiertas para elegir al reemplazo de Andrea Lázaro, con todos los eliminados en competencia, incluido Bambi.