Maxi López desafía a Mauro Icardi: “A ver si se anima”

El exfutbolista Maxi López se refirió por primera vez al conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y no ahorró palabras contra su examigo. En diálogo con LAM (América), López fue tajante: “Nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”.

"Cada uno vive el calvario que quiere vivir"

Cuando le consultaron sobre los chats filtrados en los que Icardi lo insultó, López respondió sin darle mayor importancia: “No vi nada de los chats, no pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace”.

A pesar del escándalo, Maxi aseguró estar tranquilo y enfocado en su familia: “Estoy supertranquilo. Estoy enfocado en mis chicos, vine a pasar unos días acá”.

Icardi, La China Suárez y las polémicas declaraciones

El periodista Santiago Riva Roy también lo interrogó sobre los rumores de un posible embarazo de La China Suárez, pareja actual de Icardi. Entre risas, Maxi respondió: “No sé, si sigue así... jajaja”.

Además, López fue contundente cuando le mencionaron las declaraciones de Icardi, quien lo había acusado de ser un “padre abandónico”. “Pregúntenle a él si las chicas quieren estar con él”, disparó el exjugador.

Su relación actual con Wanda Nara

Al cerrar la entrevista, Maxi descartó rotundamente cualquier posibilidad de reconciliación amorosa con Wanda Nara, aunque aclaró que mantienen un buen vínculo: “Mi relación con Wanda es súper, bien, tranquila. Vinimos para pasar un momento en familia, tranquilos. Las cosas terminan saliendo y se ve la verdad”.