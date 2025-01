Colapinto dejó un mensaje inesperado para Hamilton tras su presentación en Ferrari

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la Fórmula 1 finalmente llegó: Lewis Hamilton fue presentado como piloto de Ferrari. El anuncio se hizo oficial a través de un video publicado en las redes sociales de la escudería, donde se vio al británico recorrer la histórica sede del equipo. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la llegada de Hamilton, sino un curioso mensaje del piloto argentino Franco Colapinto, quien le dejó un saludo a su ídolo.

El mensaje de Colapinto y el curioso detalle del reloj

En el video compartido por Ferrari, los fanáticos observaron que un reloj se detenía por unos segundos en la hora "16:43", antes de seguir avanzando. Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores, ya que el número 16 corresponde a Charles Leclerc, quien sigue siendo el piloto estrella de la escudería, mientras que el 44 representa a Hamilton, quien mantendrá su número en su nuevo equipo.

El mensaje de Franco Colapinto, quien recientemente se unió como piloto de reserva de Alpine, apareció en los comentarios del video: "43 -> 44 Buena suerte, Lewis". Colapinto, quien lleva el número 43 en su monoplaza, no dudó en felicitar a Hamilton en su nuevo desafío, dejando una marca de buena onda en las redes.

La emoción de Hamilton en su primer día con Ferrari

El propio Lewis Hamilton no pudo ocultar su emoción tras su llegada a Ferrari. En su primer día con el equipo, escribió un mensaje emotivo en sus redes sociales, destacando lo significativo que era para él formar parte de una escudería histórica como Ferrari. "Hay algunos días que sabes que recordarás para siempre y hoy, el primero como piloto de Ferrari, es uno de esos días. He tenido la suerte de haber logrado cosas en mi carrera que nunca creí posibles, pero una parte de mí siempre se ha aferrado a ese sueño de correr de rojo. No podría estar más feliz de hacer realidad ese sueño hoy", expresó Hamilton.

Además, agregó que estaba ansioso por lo que depararía el futuro, destacando la importancia de comenzar una nueva era en la historia del equipo. "Hoy comenzamos una nueva era en la historia de este equipo icónico y no puedo esperar a ver qué historia escribiremos juntos", cerró el piloto británico.

Colapinto y Hamilton: una conexión especial

El gesto de Franco Colapinto no solo refleja el respeto y admiración que siente por Hamilton, sino también el espíritu deportivo que caracteriza a los pilotos en la Fórmula 1. Aunque Colapinto recién comienza su carrera en la F1 como piloto de reserva, su mensaje demuestra el compañerismo y la camaradería que existe entre los competidores. En un deporte tan competitivo, gestos como este son recordatorios de que, a pesar de la rivalidad en la pista, el respeto mutuo es fundamental.

El futuro de Hamilton en Ferrari: ¿qué esperar?

Con la llegada de Hamilton a Ferrari, se abre una nueva etapa para el piloto británico, que se une a la escudería con la esperanza de seguir sumando victorias a su impresionante carrera. A pesar de que el cambio de equipo representa un desafío, la experiencia y talento de Hamilton lo convierten en una de las grandes esperanzas para Ferrari en los próximos años.

Con el respaldo de su compañero Leclerc y un equipo que lo recibió con entusiasmo, Hamilton tiene la oportunidad de escribir una nueva página en la historia de la Fórmula 1, y los fanáticos ya no pueden esperar a verlo en acción.