El destino bonaerense elegido por Cristina Kirchner para vacacionar

La expresidenta Cristina Kirchner se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Monte Hermoso, un balneario del sur de la costa bonaerense, ubicado cerca de Bahía Blanca. Acompañada de su familia, la exmandataria eligió este destino, un tanto inusual para ella, ya que en el pasado siempre había preferido la Patagonia, especialmente El Calafate, como lugar de descanso.

Un descanso privado y sin actividad oficial

De acuerdo a voceros de la ex presidenta, Cristina no tiene prevista ninguna actividad oficial durante su estadía en la provincia de Buenos Aires. Esta escapada privada fue confirmada por un portavoz que aseguró que la ex presidenta “está pasando unos días de descanso junto a su familia”. La decisión de pasar sus vacaciones en la costa atlántica sorprendió a algunos, ya que no es común que la ex mandataria se aleje de la Patagonia para vacacionar en la costa.

Un destino inusual y la imagen que circuló

La noticia de su presencia en Monte Hermoso se conoció cuando medios locales difundieron una imagen borrosa de la expresidenta en una propiedad cerca de la arena, acompañada por su hija Florencia. Este tipo de escapadas familiares suelen ser más reservadas, pero en este caso, la información se hizo pública a partir de la filtración de la foto.

Monte Hermoso y la política bonaerense

El balneario elegido por Cristina Kirchner es el distrito natal del actual diputado Alejandro Di Chiara, un dirigente cercano a Martín Insaurralde, quien a su vez mantiene una relación estrecha con Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta. Pese a la cercanía de Di Chiara con los Kirchner, los voceros de la expresidenta aseguraron que no hay previstas actividades oficiales en la provincia durante su estancia.

La escapada en un contexto político clave

El descanso de Cristina Kirchner se produce en un contexto político clave para la provincia de Buenos Aires. En los próximos días se espera que el gobernador Axel Kicillof defina si los comicios provinciales se desdoblan o se realizan junto a las elecciones nacionales. Esta decisión podría aumentar o reducir la tensión política entre la provincia y la Casa Rosada, dependiendo de la postura del gobernador.