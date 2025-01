Amor en Londres: Enzo Fernández y Valentina Cervantes reavivan su historia

A tres meses de haber anunciado su separación, Valentina Cervantes y Enzo Fernández sorprendieron al público al mostrarse juntos nuevamente, reavivando rumores de reconciliación. La pareja fue vista de la mano en Londres, tras un ida y vuelta en redes sociales que incluyó numerosos "me gusta" e indirectas que no pasaron desapercibidas.

El periodista Pepe Ochoa, en el programa LAM (América), fue el encargado de confirmar el encuentro. “Los vieron en un shopping muy importante en un barrio en Londres. Fueron a comprar llaveros y en ese contexto fueron vistos de la mano. Hubo un beso, ella estaba con el papá de Enzo. Cuando la gente comenzó a agolparse, ella se retiró por un lado, y el papá también”, detalló Ochoa.

Además, Julieta Argenta, también panelista del programa, reveló una conversación que había mantenido con Valentina: “El martes hablé con Valu, había mucho revuelo en redes por el tema de los me gusta”. Según las palabras de Cervantes, todo estaba “normal” y anunció que regresaría pronto a la Argentina.

Rumores de terceros y su impacto en la pareja

Durante el tiempo que estuvieron separados, tanto Enzo como Valentina se mantuvieron en buenos términos por el bienestar de sus hijos, Olivia y Benjamín. Sin embargo, no faltaron las especulaciones sobre nuevas relaciones. En particular, se vinculó al mediocampista del Chelsea con la cantante Nicki Nicole. Al respecto, Cervantes aclaró en una entrevista con Ángel de Brito: “¿Lo de Nicki Nicole y Enzo es verdad? No, que yo sepa”.

Si bien aseguró haber consultado al futbolista, reafirmó su confianza en él: “Yo le pregunté, y dijo que no. Creo que si fuera cierto, él me lo diría”. A pesar de las dudas del conductor, Valentina destacó que no había motivos para desconfiar y que, aunque pudieran coincidir en el mismo grupo, no había pruebas de un vínculo sentimental.

El anuncio de su separación

En octubre de 2024, Valentina Cervantes anunció la separación a través de sus redes sociales con un mensaje conciliador: “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor”.

Desde entonces, ambos se esforzaron por mantener una buena relación, priorizando la crianza de sus hijos y desmintiendo cualquier rumor de conflicto. Aunque las circunstancias de su separación no fueron del todo claras, Valentina enfatizó en varias oportunidades que el respeto mutuo fue clave para transitar este proceso.