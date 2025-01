La batalla por la reelección indefinida en PBA: 82 intendentes en riesgo

La provincia de Buenos Aires se enfrenta a una discusión crucial sobre la reelección indefinida de intendentes, con la posibilidad de que 82 jefes comunales no puedan postularse para un nuevo mandato en 2027 si no se modifica la ley vigente. La normativa actual limita a dos los mandatos consecutivos, y la ventana de tiempo para discutir una posible reforma está comenzando a cerrarse.

La ley que limita la reelección de intendentes bonaerenses

La Ley 14.836, sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, establece que los jefes comunales solo pueden ser reelegidos una vez, tras lo cual deben esperar un período para volver a competir. Sin embargo, una reforma aprobada en 2021 a través de la Ley 15.315 permitió que más de 90 intendentes ganaran el derecho a un tercer mandato, lo que deja un panorama político dividido en la provincia.

A pesar de que el tema de la reelección indefinida no avanzó durante las negociaciones del presupuesto y la ley impositiva de diciembre pasado, varios intendentes de distintos sectores, principalmente de Unión por la Patria (UP), expresaron su esperanza de reanudar la discusión en los próximos meses. En este sentido, un intendente destacó la importancia de que el proyecto surja desde el Ejecutivo bonaerense, aunque el gobierno de Axel Kicillof prefiere que sea la Legislatura quien lidere la discusión.

La postura política de los distintos sectores

La modificación de la ley no es un tema sencillo, ya que implica consensuar entre varios sectores políticos. En el bloque de Unión por la Patria, el sector liderado por Sergio Massa, persiste la oposición a cambiar la norma, aunque algunos legisladores aclararon que, si existe el número suficiente, no pondrán obstáculos a la reforma.

Por otro lado, el PRO ha sido enfático en rechazar cualquier intento de restaurar la reelección indefinida, argumentando que la democracia requiere alternancia en los cargos y renovación en el poder. En un comunicado, afirmaron: "No permitiremos que se vulneren estos valores fundamentales".

En la misma línea, La Libertad Avanza se opone rotundamente a modificar la ley, al igual que la bancada de Unión Renovación y Fe, compuesta por exlibertarios, que la considera una "burla para la sociedad" y una tentativa de perpetuar los privilegios de unos pocos mientras el país atraviesa una crisis económica y social sin precedentes.

Intendentes clave en riesgo de no poder postularse en 2027

Si la ley no se modifica, varios de los intendentes más conocidos de la provincia de Buenos Aires se verán obligados a abandonar sus cargos en 2027. Entre ellos se encuentran figuras de Unión por la Patria como Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Mario Secco (Ensenada), quienes han sido reelegidos en varias ocasiones debido a su fuerte apoyo popular. También están en la lista de posibles no reelecciones, otros referentes como Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).

La Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Sección Electoral de la provincia albergan a estos intendentes que completarán sus mandatos en 2027. La preocupación gira en torno a la imposibilidad de los mismos para seguir postulándose, lo que pone en riesgo sus futuros políticos y afecta el panorama electoral de cara a las próximas elecciones.

¿Qué futuro para la modificación de la ley?

A pesar de la oposición de varios sectores, algunos intendentes, especialmente los de la Unión Cívica Radical (UCR), que tradicionalmente se han mostrado más abiertos a la modificación, buscan reunir los votos necesarios para cambiar la ley. Sin embargo, la percepción general es que será difícil reunir el consenso necesario para aprobar la reforma en un contexto político donde prevalecen discursos en contra de la "casta" política y la permanencia prolongada en el poder.

El debate sobre la reelección indefinida no solo involucra a los intendentes, sino que también genera tensiones políticas dentro de Unión por la Patria, y tiene un impacto directo en la relación entre el gobernador Kicillof y figuras como Cristina Kirchner, quien prefiere que las fechas de las elecciones se unifiquen, a diferencia de los jefes comunales que buscan desdoblar los comicios.

El tiempo para resolver este tema parece ir agotándose, y, mientras tanto, los 82 intendentes que hoy se encuentran en una situación incierta aguardan una definición. El futuro de sus mandatos y el debate sobre la modificación de la ley de reelección siguen siendo temas de vital importancia para la política bonaerense.