Premios Grammy 2025: La música brilla entre la tragedia de Los Ángeles

El pasado domingo, la 67ª edición de los Premios Grammy dejó una estampa de emociones y sorpresas, destacando lo mejor de la música internacional, en una ceremonia que se realizó en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, ciudad devastada por los recientes incendios forestales. El evento, que tuvo a Trevor Noah como conductor por quinta vez consecutiva, sirvió de plataforma para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de las áreas más afectadas, como Palisades y Altadena, donde se perdieron vidas y hogares.

Beyoncé, la reina finalmente coronada

Después de 20 años de carrera, Beyoncé, la artista más premiada y nominada de la historia de los Grammy, logró su tan anhelado galardón a "Álbum del Año" por Cowboy Carter. Este trabajo, en el que representa las "raíces negras" de la música country, se coronó como el mejor de 2024, un logro que le había sido esquivo en anteriores ocasiones, como con su álbum Lemonade. Visiblemente emocionada, Beyoncé reflexionó: "Fueron muchos, muchos años". Además, la cantante se llevó otros dos premios, en las categorías de Mejor Álbum Country y Mejor Actuación Country de Dúo o Grupo por "II Most Wanted", colaboración con Miley Cyrus.

Kendrick Lamar, el gran ganador de la noche

Otro de los grandes protagonistas fue Kendrick Lamar, quien se adueñó de dos de los premios más importantes: Grabación del Año y Canción del Año por "Not Like Us". Con este triunfo, el rap alcanzó un hito, ya que se trata de la segunda vez en la historia que una canción de rap obtiene el reconocimiento a Canción del Año, después de "This is America" de Childish Gambino en 2019. Lamar sigue demostrando su dominio en la escena musical, cimentando su legado como uno de los artistas más influyentes de su generación.

La ausencia de Taylor Swift

Por otro lado, una de las mayores sorpresas de la noche fue la ausencia total de premios para Taylor Swift, quien llegaba con seis nominaciones gracias a The Tortured Poets Department. A pesar del éxito comercial de su álbum y de su gira The Eras Tour, la cantante se retiró sin galardones, lo que generó una gran sorpresa entre los seguidores y medios de comunicación.

Chappell Roan: un mensaje de inclusión

Un momento destacado de la noche fue el discurso de Chappell Roan, quien fue premiada como Mejor Artista Nuevo. La cantante, que se ha convertido en un referente para la comunidad trans, aprovechó la ocasión para enviar un poderoso mensaje en defensa de los derechos de las personas transgénero, especialmente en un contexto de creciente hostilidad hacia este colectivo en los Estados Unidos. "No estaría aquí sin las chicas trans. La música pop piensa en ustedes y se preocupa por ustedes", afirmó emocionada.

Shakira: un mensaje de esperanza para los inmigrantes

La noche también fue un espacio para los mensajes políticos. Shakira, quien se alzó con el Grammy a Mejor Álbum Pop por Las Mujeres Ya No Lloran, dedicó su premio a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. En un emotivo discurso, la colombiana expresó: "Ustedes son amados. Valen la pena y siempre lucharé con ustedes". Esta declaración, realizada en el día de su cumpleaños, resuena especialmente en un contexto de políticas migratorias restrictivas impulsadas por la administración Trump.

Un espectáculo marcado por la tragedia

El evento comenzó con un mensaje contundente de Trevor Noah, quien no dudó en hacer referencia a los incendios que afectaron a Los Ángeles. Con un tono solemne, el conductor remarcó el papel de los Grammy como un evento de recaudación de fondos, utilizando los espacios publicitarios para ayudar a los pequeños comercios y productores locales que se vieron afectados por el desastre. La noche también incluyó una emotiva alusión a los artistas que han lanzado sus carreras en la ciudad o se han inspirado en ella para sus obras.

Aunque la ceremonia en sí estuvo marcada por una dinámica algo tediosa y una presentación de Noah que no brilló como se esperaba, las actuaciones en vivo fueron el gran atractivo de la noche. Las presentaciones de Charli XCX, Lady Gaga, y el emotivo segmento de los nominados a Mejor Artista Nuevo hicieron que los usuarios de redes sociales reaccionaran con entusiasmo, convirtiéndose en tendencias mundiales.

Conclusión: una noche de luces y sombras

Los Premios Grammy 2025 marcaron un hito en la historia de la música, no solo por los premios otorgados, sino también por los mensajes de inclusión, apoyo a la diversidad y ayuda en tiempos de desastre. Las figuras más aclamadas del escenario musical vieron sus esfuerzos reconocidos, mientras que la ciudad de Los Ángeles, aún luchando por superar los efectos de los incendios, sirvió como testigo de una noche en la que la música no solo celebró logros, sino también la esperanza y la solidaridad.