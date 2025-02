Algas rojas invaden las playas bonaerenses: comienza limpieza

En las últimas horas, las costas de la provincia de Buenos Aires, desde Mar del Plata hasta Necochea, enfrentaron la llegada masiva de algas rojas, fenómeno que se conoció como una "arribazón". Las autoridades comenzaron a desplegar un operativo de limpieza en la zona costera para remover el exceso de biomasa acumulada, lo que no solo afecta la estética y el espacio de las playas, sino que también ha comenzado a generar un fuerte olor desagradable debido a los días que las algas llevan sobre la arena.

Un fenómeno natural que altera las playas

Según el informe de los investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, las causas de este fenómeno tienen que ver con un conjunto de condiciones meteorológicas: las altas pleamares, vientos predominantes del este y noreste, y el intenso oleaje. Todo esto favorece el desprendimiento y arribo de las macroalgas a las playas.

Para los veraneantes, especialmente de cara al fin de semana largo, este fenómeno representa una preocupación, ya que la acumulación de las algas no solo reduce el espacio disponible en las playas, sino que también afecta la higiene del lugar. En este sentido, las comunas ya han desplegado maquinaria especializada para quitar las algas y devolver las playas a su estado habitual.

¿Marea roja o arribazón de algas?

Si bien el fenómeno es inusual, las algas rojas no deben ser confundidas con la marea roja, que tiene efectos sobre la fauna marina. Las algas que arribaron a las costas bonaerenses pertenecen a las especies Anotrichium furcellatum y Callithamnion sp., y forman parte de un grupo conocido como Rodofitas. Se trata de algas macroscópicas, visibles y palpables, que al llegar en grandes cantidades pueden generar un impacto visual y olfativo.

Cabe destacar que, a pesar de que estas algas no son tóxicas para los humanos, los especialistas advierten que no se deben consumir ni utilizar sobre la piel, ya que no poseen propiedades cosméticas. La bióloga del INIDEP, Guillermina Ruiz, explicó a Canal 8 de Mar del Plata que la presencia de estas algas es un "fenómeno natural" y no constituye un peligro. Además, Ruiz aclaró que se trata de un tipo de biomasa visible, en contraste con la marea roja, que está asociada a microalgas tóxicas para la fauna marina.

Medidas de prevención y monitoreo

Mientras las tareas de limpieza avanzan, los expertos continúan monitoreando las condiciones climáticas y marítimas, ya que el fenómeno podría repetirse en los próximos días. La presencia de estas algas en las playas de Mar del Plata y Necochea no ha afectado la seguridad de los turistas, pero sí ha alterado temporalmente la calidad ambiental de las costas.

Impacto a largo plazo

Los investigadores continúan analizando la frecuencia de este tipo de arribazón, ya que la especie Anotrichium furcellatum fue identificada por primera vez en las costas argentinas en 1997. En cuanto a la relación con el turismo, las autoridades locales también han dejado claro que la limpieza continua garantizará que las playas sigan siendo aptas para recibir a miles de turistas durante la temporada de verano, minimizando el impacto de este fenómeno natural.