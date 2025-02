La flexibilización de restricciones para las compras en el exterior generó un crecimiento explosivo en los envíos vía courier, con un aumento del 105% interanual en enero. Según datos oficiales, el número de paquetes pasó de 54.000 en enero de 2024 a más de 151.000 en el mismo mes de 2025.

El incremento se debe a la eliminación de trabas para la importación, la ampliación del límite de compra de US$ 1.000 a US$ 3.000 y la exención de derechos de importación para productos de hasta US$ 400, que solo tributan el IVA. Además, plataformas como Amazon y MercadoLibre han sumado promociones con envíos a Argentina por US$ 5 o incluso gratuitos.

Explosión del comercio internacional

El especialista en Comercio Exterior Gabriel Salomón destacó que las medidas del Gobierno nacional provocaron una verdadera revolución en el comercio exterior, con un salto en la cantidad de paquetes que ingresan al país. “Superamos ampliamente los casi 4.000 paquetes diarios de hace un año”, afirmó.

Este aumento llevó a Aeropuertos Argentina a encarar la construcción de una Terminal Única de Courier en Ezeiza, con una inversión estimada en US$ 6 millones. Se prevé que esté lista hacia fin de año y permitirá mejorar la logística ante el crecimiento sostenido de los envíos.

Aerolíneas Argentinas se suma al furor courier

En este contexto, Aerolíneas Argentinas relanzó su servicio de courier desde Miami, ofreciendo entrega puerta a puerta en todas las ciudades donde opera. El servicio permite consolidar productos en un solo envío, respetando el límite de US$ 3.000 y 50 kg por pieza.

Con estos cambios, se espera que la cantidad de envíos siga en aumento, consolidando una nueva era para el comercio internacional en Argentina.