Tras la polémica, el Gobierno pide disculpas por términos discriminatorios

La polémica por el uso de términos discriminatorios en una resolución publicada en el Boletín Oficial generó un fuerte rechazo. El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), salió a aclarar que se trató de un “error” y prometió modificar la normativa que afectó a las personas con discapacidad.

El origen de la polémica

El pasado 16 de enero, una resolución publicada en el Boletín Oficial y firmada por Diego Spagnuolo, presidente de ANDIS, estableció los criterios para medir la “invalidez laboral” y determinar el acceso a pensiones no contributivas. Sin embargo, los términos utilizados en el anexo de la normativa, como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales", desataron un fuerte repudio, pues estos términos están considerados obsoletos y estigmatizantes.

La reacción del Gobierno

Tras el escándalo, ANDIS emitió un comunicado donde aclaró que la publicación de dichos términos “no tuvo ninguna intención discriminatoria” y que se trató de un error derivado de la “terminología obsoleta” utilizada. En el mismo comunicado, la agencia explicó que modificarán tanto la resolución 187/2025 como su anexo para alinearla con los estándares médicos y normativos internacionales.

El repudio de organizaciones sociales

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), expresaron su rechazo ante el uso de tales términos, considerando que no solo son discriminatorios, sino que también van en contra de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008.

¿Qué implica la resolución y sus términos?

El objetivo de la resolución era clasificar la discapacidad para poder determinar qué personas pueden acceder a las pensiones no contributivas. Sin embargo, la categorización de las personas con discapacidad en base a su coeficiente intelectual, que iba desde el rango de “idiota” hasta “débil mental leve”, fue ampliamente criticada. Expertos afirman que el problema radica en medir la invalidez laboral de esta manera, pues, según la abogada Celeste Fernández, las barreras estructurales, más que las características médicas, son las que realmente impiden la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral.

La postura de los expertos

Fernando Galarraga, ex director ejecutivo de ANDIS, subrayó la gravedad del uso de estos términos, al considerarlos no solo anticuados, sino también estigmatizantes y perjudiciales para los avances logrados en los últimos años en materia de derechos de las personas con discapacidad. Para Galarraga, términos como "idiota" tienen una carga negativa que no solo es histórica, sino que afecta directamente la imagen social de las personas con discapacidad.

Reflexión sobre el lenguaje y la discapacidad

El uso de términos ofensivos no es un hecho aislado. En septiembre de 2023, el entonces candidato presidencial Javier Milei había causado indignación al utilizar el término “mogólico” como insulto hacia su colega Roberto Cachanosky. En aquel entonces, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) ya había condenado el uso de esa palabra, que está fuertemente asociada con la discriminación hacia las personas con síndrome de Down.

El Gobierno y la Agencia Nacional de Discapacidad se han comprometido a corregir su error, pero las repercusiones de este incidente ponen de manifiesto la necesidad de un cambio en la forma en que se habla de la discapacidad en Argentina. Las palabras importan y reflejan actitudes y valores que afectan directamente la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.