Boca y La Bombonera: entre cánticos, silbidos y pasión incondicional

Luego de la eliminación de Boca en la Copa Libertadores ante Alianza Lima y tras la ratificación de Fernando Gago como DT, la Bombonera volvió a ser el epicentro de una batalla emocional en La Ribera. Con el Xeneize en la mira de quedar líder de su zona en el Torneo Apertura, el partido contra Rosario Central se transformó en el escenario donde se escucharon tanto aplausos como duros silbidos, reflejando un clima de euforia y desencanto al mismo tiempo.

Una previa que avivó la pasión

Desde que se recitaron las formaciones, el ambiente en el Alberto J. Armando fue de pura expectación. Con las tribunas prácticamente colmadas en un 95 por ciento, se especuló sobre el faltazo de algunos socios, pero lo cierto es que el público estuvo presente para marcar pautas de entrada. Los hinchas notaron desde el inicio que los futbolistas de campo no realizaron la tradicional entrada en calor sobre el césped, siendo Agustín Marchesín y Leandro Brey los únicos que hicieron el precalentamiento in situ y fueron reconocidos con aplausos al ingresar y retirarse.

La Bombonera no tardó en estallar: apenas se comenzó el encuentro, se escuchó la silbatina cuando se mencionó el apellido de Fernando Gago, figura central de la polémica tras la eliminación. En contraste, referentes como Marcos Rojo recibieron chiflidos solo de ciertos sectores, mientras que Milton Delgado se destacó al ser el más vitoreado. Como se escuchó en el estadio, “Muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos, yo a Boca lo quiero, lo llevo adentro del corazón”.

El partido: tensión y alivio en la cancha

A pesar de un inicio tenso, Boca venció 1-0 a Rosario Central, subiendo a lo más alto del campeonato. La lluvia que caía al final le dio al encuentro un toque casi épico. Durante el primer tiempo, el público se dejó llevar por el ambiente y, antes de que rodara la pelota, La 12 entonó un tema noventoso que hacía tiempo no se cantaba: “Hoy vinimo’ a ver a Boca, que en la Copa nos falló, con la hinchada no se juega, la puta que los parió”. Este cántico, acompañado de otro mensaje para los jugadores –“La camiseta de Boca, se tiene que transpirar, y si no, no se la pongan, váyanse no roben más”–, dejó claro el descontento con la eliminación y la exigencia de compromiso en cada jugada.

El primer gol llegó a los 9′ PT, cuando el tempranero Milton Giménez aprovechó un rebote para calmar los ánimos, mientras se escucharon voces que decían: “Yo no soy como esos que se quedan en casa, escuchando la radio para ver lo que pasa, yo soy hincha de Boca, no me cabe ninguna, si me andan buscando, estoy en la tribuna”. Sin embargo, a lo largo del partido, cada jugada de los Xeneizes fue analizada por una Bombonera que no se conformaba: en el minuto 20′, Cavani pifió la pelota, evocando recuerdos del último minuto contra Alianza Lima, y en el 27′ se escuchó de nuevo el clamor: “Solo le pido a Dios, que el Xeneize no me sea indiferente, ponga huevo y vaya al frente, vamos Boca no le falles a tu gente”.

A medida que avanzaba el segundo tiempo, se sucedieron momentos de tensión. Central intentó reaccionar, pero el equipo xeneize se mostró sólido en la defensa y, aunque algunos tiros rozaron el travesaño, la Bombonera mantuvo la euforia. Al minuto 42′, Ander Herrera levantó a la afición con un remate de zurda que se fue apenas por encima del travesaño, mientras se escuchaba el grito: “Siempre estaré a tu lado, Boca Juniors querido”.

Gago, en el ojo del huracán

Fernando Gago fue, sin duda, la figura más polémica de la noche. Desde la previa, los silbidos y cánticos fueron dirigidos a él, tanto que llegó a ser despedido con silbidos por la hinchada –incluso se llegó a arrojar algún proyectil antes de que entrara al túnel. Tras el pitazo final, Gago se mostró resignado, esbozando una sonrisa antes de comparecer a una rueda de prensa en la que afirmó: “Siempre van a escuchar de mí palabras de agradecimiento para el hincha”. Además, se responsabilizó de la situación: “Soy la cabeza, tengo muy claro que la gente se va a manifestar y soy el responsable”.

El DT destacó la importancia de olvidar rápidamente la dolorosa eliminación en la Libertadores para concentrarse en el torneo local. “Dolió, fue una derrota terrible, soy responsable, pero hay que seguir. Nosotros vamos a seguir compitiendo, desde las inferiores me enseñaron que no hay que rendirse nunca y este club tiene cierta forma de vivir. Hay que seguir insistiendo, tenemos que ser campeones del torneo y está claro”, declaró Gago, dejando en claro que el futuro del técnico estará ligado a cada resultado en lo que resta del Apertura.

Un partido que calma y marca el camino a seguir

Si bien la victoria fue necesaria a nivel anímico, la Bombonera dejó un mensaje para la dirigencia. Antes del encuentro se oyeron cánticos que decían: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar, y si no, no se la pongan, váyanse no roben más”, lo que evidencia que, pese a la efusividad de algunos jugadores, la crítica hacia la administración persiste. Tras el pitazo final, el grito de guerra “Y dale, y dale, y dale Boca, dale” resonó en el estadio, sellando una noche que, pese a sus altibajos, logró calmar los ánimos y devolver la fe a la Bombonera.

El partido, además de ser una respuesta al dolor de la eliminación en la Copa, se convirtió en un llamado a la unidad y al esfuerzo colectivo, con la hinchada mostrando a cada instante que su pasión no se apaga, a pesar de las críticas y los tropiezos. El futuro de Boca, y de Gago en particular, queda en manos del rendimiento en el torneo local, mientras la Bombonera continúa siendo el termómetro de la fidelidad y exigencia de una hinchada que vive cada partido como una final.