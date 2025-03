El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desestimó la relevancia del cruce ocurrido el sábado pasado en la Asamblea Legislativa entre el diputado Facundo Manes y el asesor presidencial Santiago Caputo.

"Fue algo intrascendente. Manes tuvo una actitud provocadora por asistir a la apertura de sesiones con la Constitución e interrumpir varias veces al presidente. Además, no hubo ninguna agresión física", expresó.

Baja de la edad de imputabilidad y críticas a la oposición

Consultado sobre los recientes hechos de inseguridad protagonizados por menores de edad en la provincia de Buenos Aires, Menem ratificó la intención del Gobierno de avanzar con el proyecto para modificar la legislación penal.

"Tenemos que trabajar rápidamente. Recordemos que no hemos tenido apoyo por parte del kirchnerismo, no nos han acompañado en reiterancia ni en ley antimafias. Esperemos que nos puedan acompañar en la baja de la edad de imputabilidad. Acá el que las hace, las paga, no importa la edad", sostuvo.

El diputado también insistió en la urgencia de tratar la reforma: "Como hemos podido observar en todo este tiempo, la cantidad de delitos que cometen menores que no están alcanzados por la ley penal han sido la verdad bastante lamentable".

Duro contra Kicillof

En otro tramo de la entrevista, Menem apuntó contra Axel Kicillof en medio de la ola de delitos en territorio bonaerense.

"Ya ha sido un fracaso como ministro de Economía, ahí salió el tema de YPF, son 16 mil millones de dólares. Si empezamos a contar los fracasos que suma este muchacho como ministro de Economía y le sumamos los que tiene en sus espaldas como gobernador, son innumerables", sentenció.