El cruce en el Congreso que terminó en denuncia: Manes contra Caputo

Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, presentó una denuncia penal contra Santiago Caputo, asesor cercano al presidente Javier Milei, por el delito de "amenazas coactivas". El episodio ocurrió el sábado pasado durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en medio de un tenso cruce entre ambos. Manes relató que Caputo lo increpó de manera violenta e intimidante, lo que lo llevó a iniciar acciones judiciales.

"Ya me vas a escuchar": las amenazas de Caputo

Según la denuncia de Manes, el enfrentamiento comenzó cuando el presidente Milei pronunciaba un discurso sobre el aumento de las penas para ciertos delitos. En ese contexto, el diputado Pablo Juliano, a su lado, preguntó si las nuevas penas también aplicarían al delito de estafa relacionado con las criptomonedas. Fue en ese momento cuando Manes levantó la Constitución Nacional y, al parecer, fue interrumpido por un grito de Caputo desde un palco superior. “¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar!”, habría dicho el asesor presidencial, mientras realizaba gestos intimidatorios con los dedos.

Un enfrentamiento cara a cara

La situación se intensificó después de la sesión, cuando Caputo y Manes se cruzaron en un pasillo del Congreso. Según el relato de Manes, el asesor presidencial se acercó de manera amenazante y, en un gesto intimidatorio, levantó su mano derecha hacia el rostro de Manes. Luego, sus palabras fueron claras y directas: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, a lo que Manes respondió: “Yo estoy limpio”. Sin embargo, la amenaza no terminó ahí, ya que Caputo continuó: “Vos no me conocés a mí, ya me vas a conocer a mí”.

Golpes y agresión física

Manes también detalló que, durante el enfrentamiento, fue agredido físicamente por Caputo y su entorno. El diputado denunció que, al retirarse, recibió dos fuertes palmadas en el pecho de Caputo. Además, uno de los acompañantes de este último, al parecer Fran Fijap, lo empujó y le propinó golpes en la zona renal. Este hecho fue presenciado por varios testigos, entre ellos los diputados Juliano, Germán Martínez, Marcela Coli y Melina Giorgi, quienes podrían ser citados como testigos en el marco de la denuncia.

La denuncia y la solicitud de protección

Facundo Manes presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py y solicitó ser reconocido como "querellante" en el caso para poder impulsar la investigación, pedir medidas de prueba, acceder al expediente y apelar decisiones judiciales. Además, pidió medidas de protección para él y su familia ante el peligro de nuevas agresiones.

Los abogados de Manes, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, pidieron que el sorteo del juez que llevará adelante el caso se realice de manera manual, como una garantía de transparencia. Sin embargo, el caso fue asignado al juzgado de María Eugenia Capuchetti por vía informática.

La relevancia del caso

El diputado Manes destacó que la denuncia no solo se trata de un episodio aislado, sino de un patrón de actitudes hostiles y violentas por parte de un miembro del círculo más cercano al presidente Milei. Caputo, según Manes, tiene una influencia considerable en varios organismos del Estado y es parte de lo que el propio presidente llamó el “triángulo de hierro”, junto a él y su hermana Karina Milei.

El caso sigue siendo un tema de debate y de alto interés político, ya que involucra a un alto funcionario del gobierno y refleja la creciente tensión en la política argentina. La denuncia de Manes no solo apunta a la agresión física y verbal, sino a un sistema de amenazas que, según el diputado, amenaza la integridad y la democracia dentro del Congreso Nacional.