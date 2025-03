"Carmen de Areco está atrasada": advierten "errores garrafales" en la gestión de Villagrán, "un descuido muy grande" en el área de salud, municipales que sobreviven y funcionarios cada vez más ricos

El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, enfrenta duras críticas por su gestión, marcada por el populismo y la demagogia, según denunció el ex jefe comunal Marcelo Skansi en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM. Señaló el deterioro de los servicios esenciales, la precarización del hospital local bajo el control de La Cámpora y la falta de seguridad. Además, advirtió sobre el atraso de la ciudad y cuestionó el crecimiento patrimonial de los funcionarios mientras los vecinos apenas sobreviven.

-Usted fue jefe comunal durante tres períodos consecutivos y tiene una amplia experiencia en gestión municipal. Desde esa trayectoria y también como vecino, ¿cómo evalúa la administración de Iván Villagrán?

Lo que valoro de tantos años de gestión, tanto como concejal y como intendente, es poder haber administrado un municipio complejo porque tiene poco presupuesto, de una manera eficiente, es decir, haber administrado bien los gastos, los recursos, para poder optimizarlos y tener un buen servicio.

Hoy lo que podemos ver en esta administración, típica de La Cámpora, es que se privilegia el populismo, la demagogia, y se han deteriorado mucho los servicios, que es la función principal de un municipio, mantener los servicios en buen estado, la limpieza, el orden, la seguridad, el hospital.

Es una administración con enorme cantidad de defectos, pero que hace algo que en la Argentina da muchos resultados, que es el populismo y la demagogia, con cursos, con cosas que lo acercan a la gente y de esa manera, poder tapar los errores de administración que son garrafales.

Por ejemplo, poblar el municipio de planes, todos los que militan en La Cámpora tienen un lugar dentro del municipio y eso ha deteriorado la calidad tanto de la atención al público como de la gestión en sí, se ven los resultados en el día a día.

-Mencionaba algunos puntos sensibles, como la salud, y en una oportunidad señaló que el hospital local está manejado por La Cámpora y que el intendente no se ocupa del sistema sanitario. ¿Por qué lo dice? ¿Dónde nota esas deficiencias?

Se ocupa de poblarlo de sus amigos, inclusive gente que no es de nuestra ciudad, que viene acá por acuerdos políticos desde San Andrés de Giles, de San Antonio de Areco, acuerdos políticos que ha tenido con ex o actuales intendentes que no los pueden colocar en sus ciudades, entonces los traen acá y no tienen la capacidad.

Porque si me decís que viene a Carmen de Areco un cirujano de primera línea, un médico de primera calidad, grandes enfermeros, no, son amigos que vienen a cumplir seguramente con acuerdos que tiene el intendente con otros intendentes.

Por lo tanto, eso deteriora la calidad en la atención. Hace poquito hubo un hecho muy lamentable de una persona que fue ingresada por ser amigo del poder y ahora está acusado de abuso sexual a una abuela de 89 años.

A eso me refiero, a poner a cualquier persona por el hecho de ser amigo y no porque tengan la capacidad, porque se haya preparado, porque haya hecho un curso, porque tenga la habilidad para estar al cuidado de nuestros abuelos, en este caso, o de nuestros niños, o de nuestros enfermos. En este sentido, creo que hay un descuido muy grande.

-En cuanto a la seguridad, los vecinos expresan una creciente preocupación. ¿Ha aumentado significativamente el delito en Areco?

Lo que manifiestan es el aumento y la desprotección. Hay muchos policías que toman licencias, porque hoy un policía de calle está ganando entre 600 y 700 mil pesos, es una aberración. Obvio que esto no lo maneja el intendente. Con qué criterio podríamos indicar que es un mal policía, si lo que le está pasando es que no les alcanza la plata a fin de mes.

En la Argentina se va de un punto a otro, de la derecha extrema a la izquierda extrema y hoy estamos necesitando un líder a nivel nacional, provincial y municipal, que pueda llegar a un punto de equilibrio. Obviamente, mejorar los sueldos, exigir un poco más, tener también la posibilidad de brindarles cursos, etcétera.

-Entonces, ¿considera que en Areco hoy no hay equilibrio? ¿Cree que la ciudad está atrasada en comparación con otros pueblos de la región?

Sí, sin lugar a dudas está atrasada. Los únicos que han mejorado, y bastante, son los funcionarios públicos de mayor jerarquía. Uno ve que se están haciendo enormes casas y que realmente su nivel de vida ha mejorado en forma notable.

El resto de los vecinos la está pasando como puede. Acá hay un sector del campo que la pasa un poco mejor que el resto, porque tiene la posibilidad de producir y es un campo en donde se puede mejorar y se puede hacer dinero. Pero el resto, el empleado público, el empleado común, ganan muy poquito dinero y hoy están sobreviviendo.

Ese es el relato, decir "yo represento a los más humildes", pero todos sabemos que estos gobiernos populistas se alimentan de los pobres. Cuando hay menos pobres, su gobierno empieza a hacer agua por todos lados. Entonces, lo que les conviene es tener pobres para luego asistirlos. Esa es la esencia del gobierno populista: el asistencialismo, la demagogia, generar pobreza para luego asistirla con migajas y nunca sacarlos de esa pobreza.

Yo quiero un gobierno que ayude a los vecinos a prosperar a través de la educación, del trabajo, de un trabajo digno, bien pago, y que no tengan que andar mendigando.