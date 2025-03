La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a arremeter contra el presidente Javier Milei, y en particular contra el diputado nacional José Luis Espert, quien no tardó en responderle.

En un mensaje en redes sociales, la exmandataria cuestionó la actitud de Milei ante la tragedia de Bahía Blanca y señaló la presencia de Espert en el acto de Expoagro.

"El viernes por la mañana en Expoagro intentaste explicar porque habías tardado tantos días en ir a Bahía Blanca diciendo que no querías ‘caranchear’ con la tragedia sacándote ‘una foto linda’", escribió Cristina. Y agregó: “Lástima que, cuando decías eso, tenías a Espert sentado a la derecha, TU CANDIDATO A DIPUTADO EN LA PBA PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, que FUE EL PRIMERO EN ‘CARANCHEAR’ SACÁNDOSE UNA FOTO MIRANDO EL MAPA DE BAHÍA CON CARA DE PREOCUPADO”.

Duras críticas a Bullrich

En su publicación, la exmandataria también arremetió contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien definió con ironía: “Tu Ministra de Seguridad... Ex montonera, exmenemista, excavallista, exdelarruista, exmacrista… En realidad, me parece que siempre fue un ex ser humano”.

Y continuó con una fuerte acusación a la gestión de Milei: “¿Me querés decir CÓMO PODÉS HABLAR DE CASTA POLÍTICA CON ESA GENTE SENTADA A TU DIESTRA Y SINIESTRA y a continuación gritar ¡viva la libertad carajo!? Y DESPUÉS… MANDÁS A APALEAR VIEJOS Y FUSILAR A UN FOTÓGRAFO QUE AÚN LUCHA POR SU VIDA; por el solo hecho de manifestarse los primeros y ejercer su profesión el segundo; al mismo tiempo que, a las trompadas, hacías levantar la sesión de la Cámara de Diputados porque te iban a sacar las facultades delegadas”.

La respuesta de Espert

El diputado José Luis Espert no tardó en responder a los cuestionamientos de la expresidenta. A través de su cuenta en redes sociales, lanzó una dura réplica en la que la calificó de “cínica, chorra y corrupta”.

“Promotora del zaffaronismo que liberó miles de delincuentes dejando un país inseguro, multiplicaste la pobreza, te llevaste los bolsos, pactaste con Irán, te reíste de las víctimas de Once, nos endeudaste… la lista es larga y cruel: 20 años de decadencia y de populismo K”, escribió Espert.

Además, añadió: “Nada de lo que digas nos hace olvidar como vos y todos tus asquerosos secuaces hicieron mierda nuestro país. Además de estar presa, deberías llamarte al silencio y dejar a Javier Milei y a quienes los acompañamos, reconstruir la Argentina que ustedes arruinaron”.

El cruce entre la expresidenta y el oficialismo sigue escalando en intensidad, en un contexto de fuerte confrontación política y con la mirada puesta en el futuro escenario electoral.