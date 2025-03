Caso Maradona: comienzan los primeros testimonios

El juicio por la muerte de Diego Maradona da un nuevo paso este martes, cuando comience la citación de los primeros testigos. La causa, que ha captado la atención de toda la Argentina, aborda los detalles y posibles negligencias que rodearon el deceso del exfutbolista el 25 de noviembre de 2020.

Desde las 9 de la mañana, las declaraciones de los efectivos policiales que llegaron a la vivienda de Maradona en el barrio San Andrés, Tigre, serán el eje de la jornada. Entre los primeros testigos se encuentran el oficial Lucas Farías y los comisarios Lucas Rodrigo Borge y Leonardo Mendoza, quienes fueron los primeros en ingresar al domicilio tras el hallazgo del cuerpo del "Diez". La Fiscalía, liderada por Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, considera que sus testimonios serán clave para despejar las dudas sobre las horas previas a la muerte de Maradona y si hubo omisiones en la atención médica.

Testimonios cruciales

El tribunal espera que las declaraciones de los policías ofrezcan una versión más "pura" de los hechos ocurridos esa mañana, antes de que circularan los rumores sobre la muerte de Maradona. La Fiscalía pretende esclarecer cómo encontraron al ídolo, con el objetivo de comprobar si se incurrió en negligencia médica o si la atención recibida en las horas previas a su deceso estuvo dentro de lo adecuado.

A lo largo de las audiencias previas, se había anticipado la citación de más de 100 testigos, aunque se estima que finalmente la lista se reducirá a unos 80 o 90, tras un acuerdo entre las partes. Esta nueva fase del juicio, centrada en la presentación de pruebas y testimonios, será clave para trazar el relato sobre los hechos ocurridos antes y después de la muerte de Maradona.

La postura de los imputados

Mientras tanto, dos de los imputados principales por la muerte de Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, no asistirán a las próximas audiencias. Ambos profesionales comunicaron que no estarán presentes en las sesiones hasta los alegatos finales o hasta que alguno de ellos decida declarar en su propia defensa. Los abogados de Luque explicaron que la decisión responde a la necesidad de no interrumpir su rutina laboral, ya que sigue atendiendo a pacientes, mientras que Cosachov también continuará con sus obligaciones profesionales.

A pesar de que la ley no les obliga a asistir durante el desarrollo del juicio, deberán estar presentes durante la lectura del fallo y la determinación final sobre su responsabilidad en la muerte de Maradona.

Otros imputados continúan asistiendo

En contraposición, otros imputados como el médico clínico Pedro Di Spagna y el jefe de enfermeros Mariano Perroni han confirmado su presencia en todas las audiencias. Di Spagna considera fundamental estar presente, especialmente si algún testigo de la acusación realiza declaraciones que puedan comprometerlo. Por su parte, Perroni ha comunicado que su asistencia justifica su ausencia laboral.

Mientras tanto, los acusados restantes, como el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y la coordinadora de la prepaga Nancy Edith Forlini, aún no han definido si continuarán asistiendo a las audiencias. Se espera que sigan la postura de Luque y Cosachov, participando solo cuando lo consideren estrictamente necesario.

El juicio por la muerte de Maradona sigue siendo uno de los temas más comentados en Argentina, a medida que se desvelan nuevos detalles sobre lo sucedido en las últimas horas del "Diez". Mientras las primeras declaraciones de los testigos policiales abren un nuevo capítulo en la investigación, el país sigue esperando respuestas que puedan arrojar luz sobre la trágica muerte de uno de los futbolistas más grandes de la historia.