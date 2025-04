Larreta responde a Macri: "Perdió con el peor presidente de la historia"

El distanciamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri sigue sumando capítulos. Este lunes, el exjefe de Gobierno porteño y actual candidato a legislador, quien se postula fuera del PRO, replicó con dureza las recientes acusaciones de Macri. En diálogo con Radio Mitre, Larreta no dudó en contestar las críticas y recordó las derrotas electorales del expresidente, especialmente la de 2023.

Larreta, visiblemente molesto por las críticas recibidas, dejó en claro que no tiene intenciones de responder con agresiones. “Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia argentina”, disparó el exjefe de Gobierno, en una clara referencia a la derrota de Macri en las elecciones presidenciales de 2019.

La gestión de la Ciudad de Buenos Aires: Larreta apunta a Jorge Macri

Larreta no solo defendió su figura, sino que aprovechó la ocasión para cuestionar la actual gestión de la Ciudad. “Lo único que es funcional es que el gobierno no funciona bien”, expresó en referencia a la administración de Jorge Macri. El exjefe de Gobierno porteño criticó abiertamente la falta de limpieza, seguridad y las obras que no se completan. “En lugar de agredirme, que trabajen y que se enfoque en los problemas reales de la gente”, insistió.

Larreta: “No puedo representar un gobierno de la Ciudad en el que no creo”

El candidato a legislador aclaró que su decisión de irse del PRO y competir por su cuenta responde a su discrepancia con la actual gestión de la Ciudad. “No puedo representar a un gobierno en el que no creo. Se me caería la cara”, sostuvo Larreta, dejando en claro que sus prioridades están puestas en los problemas cotidianos de los porteños, como la inseguridad y la suciedad en las calles.

La relación con Mauricio Macri: de aliados a distantes

El cruce no se limitó solo a la gestión de la Ciudad. Larreta también recordó que Macri no lo apoyó cuando fue precandidato a presidente en 2023. “La relación hoy está distante”, reconoció Larreta, subrayando que no se toma los conflictos de manera personal. “Me duelen las agresiones, pero no voy a agredirlo”, expresó el exjefe de Gobierno.

El enfrentamiento entre Larreta y Macri se da en el marco de una creciente tensión dentro de la coalición opositora, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de las críticas mutuas, ambos dirigentes se han mantenido en sus posiciones, con Larreta intentando construir una alternativa fuera del PRO, mientras Macri defiende el camino del actual partido.